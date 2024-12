Yolanda Andrade buscará ayuda en Estados Unidos para curar su enfermedad

Yolanda Andrade compartió un video en sus redes sociales en el que habló sobre su enfermedad, un aneurisma celebral, que es una condición en la que una arteria en el cerebro se debilita y se dilata, lo que puede resultar en una ruptura peligrosa.

Ante la complicación de salud que padece Yolanda, la famosa tomó la decisión de viajar fuera de México para buscar otras alternativas para su recuperación, luego de presentar una crisis de salud que le provocaba problemas al hablar.

“Yo traigo un tema de salud muy peculiar después de aquí, me voy a ir a un hospital a Los Ángeles, para hacerme otros chequeos porque algo me sucedió en mi cerebro que me causa también problemas de habla y motriz”, dijo.

Además, explicó al público cómo fue que se dio cuenta de que algo en su salud no estaba bien. “Eso fue de repente, un día me sucedió, me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas muy raras y obviamente una gran depresión, que es otro tema de salud mental, porque tu cuerpo, tu mente, te dice otra cosa y tu cuerpo no responde de un día para otro y se me cayó el ojo, se me paralizó la cara, no podía moverme, bañarme y aún así, hacía los programas que me motivaban, en estos momentos acabo de hacer unos, que la verdad me troné".

A pesar de su delicado estado de salud, Yolanda Andrade contó que no tiene planes de retirarse pronto de la televisión, ya que trabajar la hace sentirse feliz y la ayuda a mantenerse ocupada.

Yolanda Andrade tiene planes de trabajar con Roberto Palazuelos, con quien ya se reunió para hacer un reality junto con otros famosos.