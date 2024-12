Yuri anuncia entre lágrimas su retiro de los escenarios: ‘Me cuesta mucho parar’

Yuri anunció que tras una trayectoria de casi 50 años se retiraría de los escenarios. La cantante y actriz mexicana confirmó que su gira ‘Icónica’ podría ser la última de su carrera.

Así lo dijo durante una entrevista con Mariano Osorio para su canal de YouTube. Y aunque no habló de un retiro definitivo, dejó claro que está replanteando su vida profesional.

“Fíjate, no creas también ‘Icónica’ me ha puesto a pensar eh, ojo voy a decir algo que a lo mejor es muy delicado, pero creo que icónica es uno de mis últimos shows, sí en el aspecto de que ya no debo de seguir haciendo tanta cosa tengo que parar tengo que disfrutar”, comentó la intérprete de ‘Maldita primavera’.

Fue en ese momento en el que, al hablar de su posible retiro, Yuri no pudo contener las lágrimas, dejando ver la profunda emoción que este cambio representa para ella.

Sin embargo, la cantante reflexionó sobre la magnitud de su carrera, la cual inició desde muy joven. Con humor y nostalgia, contó cómo, en una reunión reciente con líderes de sus clubes de fans, se dio cuenta de la verdadera duración de su trayectoria.

“El otro día pensé que tenía 46 o 47 años de carrera, pero me corregí. Les hice una cena a los líderes de los clubes de fans que me han seguido por más de 40 años. Ellos comenzaron a los 16, y ahora tienen 50, 49 años”, dijo.

“Les dije: ‘A ver, ustedes llevan mejor mi carrera que yo. ¿Cuántos años realmente llevo?’ Me respondieron: ‘Vamos a empezar desde que comenzaste a cantar, a los 11 años’. Entonces caí en cuenta: voy para 50 años de carrera. ¡50 años! Se dice fácil, pero es mucho”, mencionó la también actriz.

Yuri dejó ver el impacto que estos años de carrera han tenido en su vida, destacando tanto los momentos de éxito como los retos personales y profesionales que ha enfrentado.

