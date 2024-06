Yuridia rompe el silencio y revela si está embarazada o no

La noticia de que Yuridia estaría embarazada de nueva cuenta tomó por sorpresa a sus seguidores y a su esposo Matías Aranda, sin embargo, fue la propia cantante quien tuvo que salir a hablar al respecto.

En un live en Instagram con sus seguidores, la intérprete compartió que no está esperando bebé y explicó que en realidad todo fue una broma del Día del Padre hecha a su pareja.

“Le hice una broma del Día del Padre, de que iba a ser papá otra vez y me la creyó a pesar que llevó 14 años haciéndole esa broma todos los meses. Me la creyó y no nada más Mati me la creyó, el público; los cibernautas que se dedican a leer los labios también, qué pedo”, dijo Yuridia a sus fans.

La intérprete sonorense se mostró sorprendida por la capacidad que tienen las personas de leer los labios y añadió que hasta ya había recibido felicitaciones de sus allegados

“Era una broma para Mati, era local, o sea, ya me habían felicitado todos, todo mundo estaba muy emocionado”.

Este suceso se dio luego de que Yuridia, al término de un concierto en Vallarta, le revelara en pleno escenario a su esposo Matías Aranda que sería papá lo que desató la ola de rumores.

Aunque no está esperando bebé, la cantante de “Ya Te Olvidé" no descarta en ser mamá nuevamente, aunque tiene que decidirlo con su pareja.

“Igual todo puede suceder. Yo ya les dije que quiero tener más bebés, que quiero en total cinco, pero Mati no”.

En 2023, Yuridia y Matías debutaron como padres en común con el pequeño Benicio, quien nació el 13 de julio.