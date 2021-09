5 privilegios a los que puedes acceder en hoteles de lujo All Inclusive

Haz de tus vacaciones un verdadero momento para disfrutar en pareja o con tu familia y realizar todas las actividades que te apasionan, y las que renovarán tu energía.

Desprenderte de tus rutinas diarias para ir a un destino vacacional tiene que ser algo muy especial para que la idea de desconectarte del mundo sea una realidad, y esto incluye literalmente no preocuparte por nada, solo llegar a un sitio donde tú y tu familia sean el centro de atención, y esto ocurre en los hoteles Dreams Resorts & Spas donde todo lo que imaginaste estará All Inclusive.

Si estás pensando en tu siguiente parada, descubre la llave secreta que te abrirá las puertas del placer total en cualquiera de los destinos paradisíacos entre los que podrás elegir.

1.- Lo primero es la variedad de lugares entre los que puedes seleccionar, hablamos de sitios increíbles como Playa Mujeres, la Riviera de Cancún, Puerto Aventura, Tulum, Los Cabos, Acapulco, Riviera Nayarit, Vallarta y Huatulco, pero puedes estar segura que la que elijas, será una gran alternativa.

2.- Algo que le da un toque de distinción a los hoteles Dreams Resorts & Spas, es que cuando hablan de un servicio All Inclusive, no exageran, porque su concepto Unlimited-Luxury®, incluye casi todo: elegantes habitaciones, alimentos, bebidas, actividades para todos y mucho más. Si viajas con niños ellos pueden entretenerse en el Explorer’s Club donde estarán seguros y felices; y para los adolescentes está The Core Zone, con infinidad de deportes, juegos y eventos sociales. Para tu tranquilidad puedes monitorearlos a través de los radiolocalizadores y teléfonos celulares que el hotel pone a tu disposición.

3.- Si entre tus planes han considerado algunas sesiones de Spa, ¡deseo concedido! Todos los hoteles cuentan con un servicio de clase mundial y puedes elegir entre sus paquetes rejuvenecedores, relajantes, así como los más recientes tratamientos autóctonos y de hidroterapia.

También lee: Cómo elegir tu próximo destino de vacaciones

4.- Las amenidades son algo que está llamado a ser un plus en un servicio All Inclusive y aquí podrás gozar de las tinas de hidromasaje, los saunas y los cuartos de vapor, además de un gimnasio de vanguardia para que empieces el día con toda la energía.

5.- Y para quienes están acostumbrados a llevar el lujo al siguiente nivel, está Preferred Club, que ofrece una ubicación privilegiada, amenidades especiales, acceso a un lounge privado y un servicio personalizado, entre otros beneficios.

Planea las mejores vacaciones de tu vida y engloba en ellas placer, diversión para todos y la atención exclusiva que te mereces en los destinos donde se encuentran los hoteles Dreams Resorts & Spas, tu encuentro con el lujo.

No te pierdas:

Hospedaje con diversión incluida

El impresionante look de Kate en la premiere de ‘No Time To Die’

La atrevida bisabuela de Camila que la realiza ha ocultado