7 tips para elegir el mejor hotel “todo incluido” en la playa

Sigue estas recomendaciones para que en tus próximas vacaciones en la playa elijas el mejor hotel todo incluido que realmente tenga todo el lujo y exclusividad que buscas.

Unas vacaciones “todo incluido” en la playa están pensadas para ser sencillas, agradables y sin contratiempos. Pagas por adelantado y mientras estás ahí, lo único que debe pasar por tu mentes es pasarla increíble, descansar o divertirte. Sin embargo, las vacaciones all inclusive no son siempre lo que esperamos y a veces el “todo incluido” también incluye una que otra sorpresa no tan grata.

Para que te asegures que tus vacaciones all inclusive sean todo lo que esperas, te recomendamos que hagas un poco de investigación antes de reservar y pagar. Aquí te damos seis consejos que te ayudarán a que tomes la mejor decisión.

1) Muchos de los hoteles “todo incluido” están dirigidos a públicos específicos. Si quieres unas vacaciones románticas en pareja, es posible que no quieras quedarte en un hotel repleto de familias y con muchos niños. Por el contrario, si tus vacaciones son con la familia, necesitas un resort all inclusive que tenga muchas actividades para los más pequeños.

2) Considera el tamaño del resort. Esto es importante porque no es lo mismo hospedarse en un complejo con miles de habitaciones, que en un entorno mucho más íntimo. En este sentido toma en cuenta la cantidad de albercas, restaurantes, bares, lounges, spas, etc. Para la familia, quizá un hotel grande con muchas opciones para todos es lo mejor, pero con tu pareja probablemente quieres algo más pequeño y, obviamente, con menos gente.

3) ¿Qué incluye el “todo incluido”? La comida, las bebidas y el alojamiento generalmente están incluidos en el precio de unas vacaciones all inclusive. Pero en ocasiones algunos servicios, actividades y excursiones no están dentro del paquete y hay que pagar más. Ten cuidado con esos cargos ocultos, como por ejemplo las llamadas “tarifas de resort” que podrían agregarse a tu cuenta. Incluso, toma en cuenta si las propinas están incluidas en el precio.

4) Aunque la comida y las bebidas están incluidas, es importante que entres al sitio del hotel y revises los menús de sus restaurantes y bares. Así podrás saber de antemano si realmente cuentan con platillos que te gustan y que podrás disfrutar ya sea para el desayuno, comida o cenas.

5) Es posible que por la playa en la que se ubica y por todo lo que ofrece el hotel, no quieras salir durante tu estancia. Pero si el plan incluye salir a explorar fuera del hotel debes considerar el transporte. Toma en cuenta si el hotel ofrece servicio de transporte o tú tendrás que pagar por los taxis o pedir un Uber. También checa qué tan lejos están las atracción turísticas que te interesan.

6) Una excelente manera de conocer si un resort te ofrecerá la experiencia que buscas, es navegar por el sitio web del hotel para encontrar acreditaciones, reconocimientos, premios, etc. Por ejemplo, en esta pandemia por COVID-19, es importante que cuente con certificaciones como el CleanComplete Verification™ y el Safe Travels, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) que fue creado bajo las pautas de la OMS para asegurar que se cumplen con los estándares de higiene y seguridad.

7) Finalmente, antes de que tomes una decisión, asegúrate de leer las opiniones del hotel que has elegido. Así podrás conocer las experiencias que han tenido otras personas con respecto a sus vacaciones “todo incluido”. Es una gran manera de saber si realmente se cumple con todo lo que se ofrece o existen detalles como cargos adicionales, limitantes en el uso de servicios o amenidades, etc.

Un todo incluido, con verdadero lujo ilimitado

El concepto de todo incluido o all inclusive en los hoteles y resorts ha evolucionado en los últimos años. Por mucho tiempo fue sinónimo de largas filas para casi cualquier servicio o amenidad, tener que usar brazaletes, restaurantes con comida y bebida regular, y sobre todo cargos inesperados. Si queríamos pasar unas vacaciones exclusivas con la familia o con la pareja, sin duda no eran la mejor opción. Las cadenas de hoteles de lujo se dieron cuenta de ello y que podían ofrecer una experiencia todo incluido con la máxima exclusividad, confort y todas las amenidades para pasar unas vacaciones inolvidables.

En este sentido, los Hoteles Dreams Resorts & Spas sin duda han logrado llevar el concepto todo incluido a un nivel superior. Para empezar, los Hoteles Dreams Resorts & Spas están ubicados en las playas más espectaculares de México (Acapulco, Huatulco, Cancún, Los Cabos, Tulum, entre otras). También ofrecen muchas opciones por si quieres relajarte con la familia o si tu plan es un escape romántico con tu pareja. Pero lo más importante es que cada Hotel Dreams Resorts & Spa ofrece la experiencia Unlimited-Luxury® la cual va mucho más allá del concepto todo incluido.

¿Qué ofrece el Unlimited-Luxury® de los Hoteles Dreams Resorts & Spas?

Acceso ilimitado a opciones gourmet a la carta sin necesidad de reservaciones

Bebidas ilimitadas nacionales e importadas

Jugos y refrescos ilimitados

24 horas de servicio a la habitación y de concierge

Mini-bar que se reabastece diariamente con refrescos, jugos, agua embotellada y cerveza

Limpieza a la habitación diaria

Un sinfín de actividades durante el día y entretenimiento nocturno en vivo

Fiestas temáticas, bares frente al mar y centros de entretenimientos

No se requiere usar brazaletes

Todos los impuestos y propinas incluidas

Wi-fi gratis en todas las áreas del hotel

Para tus próximas vacaciones en la playa recuerda que los Hoteles Dreams Resorts & Spas tienen algo para cada edad, interés y pasión. Sus escenarios en la playa son perfectos para vacaciones familiares, unas vacaciones románticas, reencuentros, bodas, lunas de miel, aniversarios, reuniones y mucho más.

