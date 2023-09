Estos fueron los momentos virales e inesperados del New York Fashion Week

Este año hemos presenciado el New York Fashion Week, que se llevó a cabo desde el 7 de septiembre y llegará a su fin el 13 de septiembre. Se vieron varios momentos destacables a lo largo de los runways. Grandes figuras públicas como Ralph Lauren, Naomi Campell y Anna Delvey revolvieron algunos aspectos de la célebre semana en el mundo de la moda y no se restringieron a hacer ruido, al igual que una organización que lucha en nombre de los animales, PETA.

En una semana llena de movimiento, nuevos proyectos y enorme talento, veremos que más allá de colecciones de ropa, también se presenciaron movimientos y remembranzas importantes para los fans de la moda. Estos fueron algunos de los momentos más virales de este año en New York Fashion Week.

Los momentos virales de New York Fashion Week

La pasarela en arresto domiciliario

Anna Delvey, la famosísima con-artist que sometida a vivir dentro de las cuatro paredes de su hogar por robar millones de dólares, no poída perderse del New York Fashion Week, así que no vio más opción que llevarlo a su casa. Así, junto con Kelly Cutrone organizaron el desfile más estrépito de esta temporada para desfilar la colección de Shao Yang, la diseñadora que ha debutado en la industria de la moda. Se podría decir que esta fue la pasarela más polémica de la temporada y tomó lugar en el techo de la residencia de Delvey.

Ralph Lauren regresa a New York Fashion Week

Después de dos años, el prestigioso diseñador Ralph Lauren regresa con una colección de sueños. La colección se basó alrededor del color dorado e incluyó una gran cantidad de colores vibrantes que quedarán idealmente para la temporada Spring 2024. Así, supermodelos como Christy Turlington desfilaron su nueva colección ante el público.

Sia deleitando a Christian Siriano

La cantante SIA se presentó al evento del diseñador Christian Siriano y nos sorprendió con su look icónico de peluca y dos de sus grandes hits musicales. Su outfit se robó la mirada de todos ya que usó un vestido rosa pastel muy voluminoso y llamativo. Esta agradable sorpresa consistió en la interpretación de las canciones “Diamonds” y “Chandelier”.

Naomi Campbell, dueña de la moda

Porque pavonear la ropa de otros diseñadores no es suficiente. La supermodelo Naomi Campbell colaboró con la marca Pretty Little Things, lanzando su primera línea de ropa. Aquí hizo su debut como directora creativa, presentando una colección llena de brillo y personalidad. Parece que su larga carrera en el mundo de la moda ha trascendido a algo que no se esperaba de la modelo y el lugar perfecto para compartirlo fue el New York Fashion Week.

Protestas en New York Fashion Week

Además de momentos sociales, algo que creó conversación entre los testigos de New York Fashion Week fue un par de protestantes de la organización PETA, que lograron infiltrarse en la pasarela de Coach, hablando en contra de la marca. Estas dos mujeres modelaron su protesta en contra del uso de cuero para las prendas, usando una frase corta y objetiva: “Coach: Leather Kills”. Buscaron hacer énfasis en el daño que la producción de cuero causa en los animales, ya que el uso de este material viene con el costo de la vida de los animales. Después de unos momentos de caminar ante los invitados de Coach, el equipo de seguridad sacó a las dos mujeres de la pasarela.

¿Qué nos llevamos de New York Fashion Week?

Es indudable que esta semana nos dejó con la ilusión de nuevas colecciones auténticas y nos mostró el inmenso talento que tienen los diseñadores que participaron. Estos momentos virales hicieron el evento más entretenido y nos dieron mucho de qué hablar. Queda claro que fue una gran temporada, y como los años anteriores, el público no quedó decepcionado del espectáculo que nos brindó la industria de la moda en Nueva York.