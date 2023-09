Los mejores looks de las influencers mexicanas en NYFW

Cada año, New York Fashion Week acapara nuestra atención por completo. Desde los impresionantes looks que desfilan en las pasarelas hasta los outfits destacados de las invitadas, que van desde actrices y cantantes hasta socialités e influencers. En esta ocasión te traemos seis looks de nuestras influencers mexicanas fav en NYFW y los looks que rockearon en el front row de los shows más cool.

Influencers mexicanas brillando en NYFW

Alexa Nacif eligió un look para el show de AREA y la afterparty de SSENSE x Jean Paul Gaultier que consistió en un conjunto de denim de espalda descubierta, con jeans cruzados y una cropped Jacket con detalles de pedrería en ambas prendas. Además, llevaba una bolsa azul marino de Chanel.

Valeria Serna lució un elegante vestido largo en tonos azul y amarillo de mora de moda, el cual complementó perfectamente con un moño en el cabello del mismo tono azul. Además, llevaba una bolsa dorada y unos largos aretes dorados para la pasarela de ONxSET.

Chantal Tru optó por un vestido corto de Tiscareno Studio en negro con líneas doradas y rosa, creando un look dramático. Completó su look con joyas en tonos dorados y plateados, así como unos aretes de diamantes para uno de los desfiles a los que atendió durante NYFW.

Connie Davalos se decidió por un atuendo completamente rojo de Carlos Pineda, compuesto por unos pantalones a juego con un largo abrigo de la misma tela. Complementó su set con una blusa roja con transparencia. Para terminar su look, llevaba una bolsa de Chanel con las icónicas camelias y lucía unos lentes de sol Dior.

Sira Pevida es ua experta para armar looks. Para este outfit, que fue uno de nuestros preferidos, optó por un look más sencillo luciendo unos jeans azules y una camisa blanca de manga larga. Completó su outfit con unos loafers negros de Chanel que combinaban perfectamente con una bolsa negra de la misma marca.

Pam Allier se veía deslumbrante en NYFW con un vestido largo de transparencias y detalles en colores metálicos llamativos. Complementó su look con unos elegantes zapatos dorados con apertura en la parte frontal y unos llamativos lentes de sol de color aqua para el desfile de ONxSET.