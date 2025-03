3 destinos mexicanos para disfrutar Semana Santa con lujo y comodidad

Nada se compara con las playas mexicanas para pasar unos fabulosos días de relax y diversión, al calor de la primavera y de las vacaciones de Semana Santa. Por eso, queremos compartirte tres destinos de ensueño con los mejores resorts, para que invites a tus personas especiales y te acompañen a una aventura de lujo, comodidad y momentos mágicos.

1. Hyatt Ziva Cancún

Aguas turquesa del mar Caribe que se mezclan con la suave arena blanca de sus playas, la insignia que amamos de Cancún, por eso siempre será un favorito entre los favoritos. Mejor aún, si el hospedaje es en Hyatt Ziva , por sus comodidades de primera y un servicio excepcional.

Este refugio de lujo frente al mar es perfecto si viajas con familia, pareja o amigos. Su ubicación es de las mejores, pues se encuentra a sólo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y cerca de la zona de entretenimiento de la ciudad.

Con sus 547 suites de lujo, la comodidad y el diseño son los protagonistas de tu estancia. Cada habitación cuenta con vistas espectaculares al mar Caribe o a los jardines tropicales que rodean el resort. La decoración caribeña contemporánea y los muebles artesanales crean una atmósfera cálida y relajante que te desconecta de la rutina.

Puedes optar por las suites Swim-Up, con un acceso semiprivado en la terraza, un área de descanso y una placentera vista al mar. O la máxima exclusividad en la Suite Presidencial, de 407 m², que incluye una estancia independiente, comedor y vistas panorámicas al mar. Si el viaje sólo lo hacen adultos, elige la Torre Turquoize, con suites de 65 m², mayordomo personal y acceso exclusivo al spa y restaurantes VIP.

Un festín para tus sentidos

Hyatt Ziva Cancún es un destino culinario en sí mismo. Con 17 restaurantes y bares, cada uno ofrece una experiencia deliciosa. Desde cocina francesa y asiática hasta sabores auténticos mexicanos. Algunos de los espacios que nos gustan mucho son:

La Bastille: Cocina francesa sofisticada en un ambiente romántico.

Cocina francesa sofisticada en un ambiente romántico. Moongate: Cocina asiática en vivo, con parrillas teppanyaki que te permiten disfrutar de un espectáculo culinario.

Cocina asiática en vivo, con parrillas teppanyaki que te permiten disfrutar de un espectáculo culinario. Lorenzo’s: Sabores auténticos de la cocina italiana, perfectos para disfrutar en pareja o familia.

Sabores auténticos de la cocina italiana, perfectos para disfrutar en pareja o familia. Habaneros: Deliciosos tacos y mariscos frescos frente al mar.

Deliciosos tacos y mariscos frescos frente al mar. Tres Cerveza’s: La oportunidad de elaborar tu propia cerveza artesanal y acompañarla con bocadillos gourmet.

Después de deleitarte con sus sabores, toca alimentar tu espíritu en el Zen Spa, un santuario de paz, donde podrás revitalizar cuerpo y alma con tratamientos exclusivos inspirados en filosofías ancestrales. Sus 14 salas de tratamiento, circuito de hidroterapia y cabinas de masaje frente al mar te permitirán disfrutar de una experiencia sensorial única.

Puedes pedir desde masajes exóticos como el Zen Signature y el All Over the World, que combinan técnicas de todo el mundo, hasta tratamientos rejuvenecedores como el Barro corporal húngaro, que desintoxica y revitaliza la piel.

En conexión con la naturaleza

Por supuesto, las actividades al aire libre no pueden faltar en Hyatt Ziva Cancún, que en su entorno natural impresionante ofrece desde deportes acuáticos llenos de adrenalina y la mejor vibra, hasta actividades para toda la familia. Echa un vistazo a lo que puedes encontrar:

Piscinas Infinity: Tres piscinas con vistas al mar Caribe, ideales para relajarte o disfrutar en familia.

Tres piscinas con vistas al mar Caribe, ideales para relajarte o disfrutar en familia. Deportes acuáticos: Disfruta de practicar snorkel, paddleboard, kayak y surf.

Disfruta de practicar snorkel, paddleboard, kayak y surf. Wellness: Practica yoga al aire libre con vista al mar, o mantén tu rutina en el gimnasio 24 horas.

Practica yoga al aire libre con vista al mar, o mantén tu rutina en el gimnasio 24 horas. Kidz Club: Un lugar seguro y divertido para que los niños disfruten de actividades supervisadas mientras tú te relajas, ¿a poco no es una gran idea?

Un lugar seguro y divertido para que los niños disfruten de actividades supervisadas mientras tú te relajas, ¿a poco no es una gran idea? Moods Lounge & Club: Para tus adolescentes, este es un espacio exclusivo en el que podrán divertirse y socializar. En el día, las emociones se viven con simuladores de realidad virtual “Z Virtual”. En la noche, el espacio se transforma en fiesta con baile, karaoke y cócteles sin alcohol.

Para tus adolescentes, este es un espacio exclusivo en el que podrán divertirse y socializar. En el día, las emociones se viven con simuladores de realidad virtual “Z Virtual”. En la noche, el espacio se transforma en fiesta con baile, karaoke y cócteles sin alcohol. Golf virtual: Desde la comodidad de sus salones, ¡los amantes del golf pueden divertirse como niños!

Desde la comodidad de sus salones, ¡los amantes del golf pueden divertirse como niños! Entretenimiento en vivo: Cada noche, un espectáculo diferente en el anfiteatro al aire libre.

2. Hyatt Ziva Los Cabos

Ubicado en la punta de la península de Baja California, este resort todo incluido te envuelve en la serenidad del mar de Cortés y la esencia auténtica de Los Cabos. Sus amenidades son de clase mundial, las experiencias culinarias, más que extraordinarias, y su ambiente de lujo es todo lo que necesitas para olvidarte del mundo y disfrutar cada instante.

Hyatt Ziva Los Cabos es el punto de partida ideal para explorar las maravillas de Baja California, ya que se encuentra a tan sólo 20 minutos de San José del Cabo y del aeropuerto internacional. Con su ubicación privilegiada, ¡no te alcanzará el tiempo para disfrutar de todo lo que te ofrece este destino!

Un espacio que te consciente

Tu estancia en Hyatt Ziva Los Cabos comienza en las suites, que tienen las vistas más espectaculares de la región. Sus 607 habitaciones tienen un diseño contemporáneo, con amplios balcones que permiten que la brisa marina y la vista panorámica sean parte de tu experiencia. Puedes elegir entre las suites Swim-Up, que cuentan con una terraza privada con acceso a la piscina semi privada, o en la impresionante Suite Presidencial Penthouse, que se extiende a lo largo de 195 metros cuadrados, con terraza privada y una vista envidiable del Mar de Cortés. Su servicio a la habitación 24/7 y sus minibares garantizan que no te falte nada durante tu estancia.

Ya perfectamente instalados, ahora sigue enamorarse de sus experiencias culinarias. Con 16 restaurantes –incluido su nuevo venue, Mahika, de gastronomía Hindú– Hyatt Ziva Los Cabos ofrece sabores del mundo que se quedarán grabados en tu memoria sibarita para siempre. Algunos de sus conceptos incluyen:

El Cortijo: Sabores españoles con ingredientes locales en un ambiente sofisticado.

Sabores españoles con ingredientes locales en un ambiente sofisticado. DoZo: Cocina asiática con parrillas teppanyaki y sushi fresco.

Cocina asiática con parrillas teppanyaki y sushi fresco. Bon Vivant: Un rincón exclusivo para adultos con delicias de la gastronomía francesa.

Un rincón exclusivo para adultos con delicias de la gastronomía francesa. Zaffiro: Un viaje a la Toscana con pastas hechas a mano y pizzas al horno de piedra frente al mar.

Un viaje a la Toscana con pastas hechas a mano y pizzas al horno de piedra frente al mar. La Hacienda Beach Grill: Mariscos y carnes a la parrilla con un toque mexicano, ideal para disfrutar con vista al mar.

Mariscos y carnes a la parrilla con un toque mexicano, ideal para disfrutar con vista al mar. Coco Loco Snack Bar: Bocadillos y ceviches frescos junto a la piscina.

Bocadillos y ceviches frescos junto a la piscina. Spirit of ’68: Un bar deportivo con mixología de autor y ambiente vibrante.

Un bar deportivo con mixología de autor y ambiente vibrante. El Agave y El Mirador: Lugares ideales para disfrutar de un tequila premium o un martini creativo.

Bienestar, diversión ¡y entretenimiento para todos!

En un viaje a la playa, lejos del ajetreo diario, es posible encontrar momentos de equilibrio y renovación, dos lujos que te puede dar en Zen Spa, que tiene 18 salas de tratamientos, hidroterapia, saunas y masajes exóticos, para consentirte y liberar tensiones.

Desde envolturas con agave hasta faciales rejuvenecedores, cada tratamiento está diseñado para revitalizar cuerpo y alma. También cuenta con cabinas al aire libre, que te permiten disfrutar de la brisa marina mientras te sumerges en una experiencia de bienestar absoluta.

Además de su spa de clase mundial, Hyatt Ziva Los Cabos tiene muchas más actividades para cada tipo de visitante y familia:

Diversión acuática: Con impresionantes vistas al mar de Cortés, podrás relajarte en sus tinas de hidromasaje o pasarla muy a gusto –con cóctel en mano– en alguna de sus seis piscinas. Además, podrás disfrutar de una noche especial en sus fogatas flotantes, en el área de la laguna.

Con impresionantes vistas al mar de Cortés, podrás relajarte en sus tinas de hidromasaje o pasarla muy a gusto –con cóctel en mano– en alguna de sus seis piscinas. Además, podrás disfrutar de una noche especial en sus fogatas flotantes, en el área de la laguna. Deportes y bienestar: Gimnasio con tecnología de punta, para hacer cardio mientras te ejercitas viendo al mar, además de sus canchas de tenis y basquetbol.

Gimnasio con tecnología de punta, para hacer cardio mientras te ejercitas viendo al mar, además de sus canchas de tenis y basquetbol. Kidz Club: Para los pequeños aventureros, un parque acuático con cinco toboganes o un patio exterior de juegos con arena con barras de mono, pequeños vehículos motorizados y triciclos. Todo está perfectamente supervisado.

Para los pequeños aventureros, un parque acuático con cinco toboganes o un patio exterior de juegos con arena con barras de mono, pequeños vehículos motorizados y triciclos. Todo está perfectamente supervisado. Entretenimiento nocturno: Los espectáculos en vivo en su anfiteatro al aire libre, ¡cada día noche llega con una nueva experiencia!

3. Hyatt Ziva Puerto Vallarta

Ubicado frente a la exclusiva playa Las Estacas, en Puerto Vallarta, este resort de lujo todo incluido es, literal, un paraíso de atardeceres dorados, mar azul y experiencias inolvidables diseñadas para disfrutar con tus personas más queridas: tu pareja, tus amigos o tu familia.

Inmerso en la naturaleza, entre acantilados y con un relajante sonido del mara de fondo, en Hyatt Ziva Puerto Vallarta podrás disfrutar de experiencias únicas, gastronomía deliciosa, coctelería de autor, revitalización del cuerpo y alma, entretenimiento en vivo y actividades recreativas, mientras disfrutas del paraíso natural y los atardeceres en el Océano Pacífico.

La sofisticación inicia en sus habitaciones y suites, diseñadas para brindar la máxima comodidad y privacidad, con colores neutros para un toque de elegancia y detalles de color, que dan vida y frescura a sus espacios. Sus baños son de mármol blanco, cuentan con tinas de hidromasaje y duchas tipo cascada.

Las opciones son las suites Swim-Up, ubicadas en la exclusiva Torre Club, que cuentan con acceso directo a una piscina semi privada, creando el ambiente perfecto para disfrutar de un chapuzón al amanecer o al atardecer, o la suite Presidencial, un refugio de 140 m² con piscina propia, terraza panorámica y un diseño sofisticado que combina elegancia y tradición artesanal mexicana. ¡Imagínate con una copa de vino mientras contemplas el azul infinito del mar!

Experiencias culinarias con toques locales

La combinación de ingredientes frescos, platillos que destacan la cocina local y escenarios espectaculares hacen que la gastronomía de Hyatt Ziva Puerto Vallarta sea doblemente disfrutable. ¿Qué encontramos aquí?

Cena con vista al mar: En Blaze puedes disfrutar de una parrillada al estilo brasileño mientras observas delfines y ballenas en su hábitat natural.

En Blaze puedes disfrutar de una parrillada al estilo brasileño mientras observas delfines y ballenas en su hábitat natural. Cocina mexicana con alma: Casa Grande te transporta a una hacienda tradicional con sus coloridos muros y pisos de terrazo, ofreciendo platillos llenos de historia y tradición.

Casa Grande te transporta a una hacienda tradicional con sus coloridos muros y pisos de terrazo, ofreciendo platillos llenos de historia y tradición. Romance a la italiana: En MelanZane, las cenas a la luz de las velas se acompañan con lasaña horneada a la leña y una selección especial de vinos, perfectos para un brindis en pareja.

En MelanZane, las cenas a la luz de las velas se acompañan con lasaña horneada a la leña y una selección especial de vinos, perfectos para un brindis en pareja. Experiencias informales: Desde los carritos de tacos y ceviches frescos en la piscina hasta el Deli, con café recién hecho y postres irresistibles, hay opciones para cada antojo.

Desde los carritos de tacos y ceviches frescos en la piscina hasta el Deli, con café recién hecho y postres irresistibles, hay opciones para cada antojo. Coctelería de autor: Relájate con un mojito en el Bar Tortugas, disfruta de un margarita en el Playa Bar, o saborea una cerveza artesanal en el Hyghlightz Sports Bar.

Tus vacaciones soñadas

Para ese momentos de paz y relajación, Vitamar Spa cuenta con tratamientos holísticos, un circuito de hidroterapia, con baño de vapor, sauna, tina de hidromasaje y una piscina de sensaciones. Además, sus piscinas de inmersión con vista al mar son una belleza.

La variedad de los masajes que aquí se ofrecen van desde el Relaxing Agave Oil Massage, un masaje con aceite de agave que induce una relajación profunda, el Organic Coconut Deep Tissue Massage, ideal para liberar tensiones con los beneficios hidratantes del coco, o el Warm Ocean Stone Massage, que incluyen piedras calientes y aceites esenciales para restaurar el equilibrio del cuerpo.

Después de estos momentos muy personales, ¿qué tal vivir la adrenalina con sus actividades al aire libre? Escoge lo que más te guste:

Deportes y recreación: Disfruta de partidos de voleibol en la playa, sesiones de tenis o clases de aquaeróbics o armar una reta de basquetbol.

Disfruta de partidos de voleibol en la playa, sesiones de tenis o clases de aquaeróbics o armar una reta de basquetbol. Bienestar con vista al mar: Mantén tu rutina de ejercicio en un gimnasio equipado con lo último en cardio y cross-training, o relájate con una clase de yoga al aire libre.

Mantén tu rutina de ejercicio en un gimnasio equipado con lo último en cardio y cross-training, o relájate con una clase de yoga al aire libre. Encuentro con la naturaleza: Los únicos y especiales avistamiento de ballenas y delfines, en temporada, caminatas guiadas para descubrir la flora y fauna local.

Los únicos y especiales avistamiento de ballenas y delfines, en temporada, caminatas guiadas para descubrir la flora y fauna local. Kidz Club: Tus niños serán los más divertidos con dos piscinas especiales y un área de juegos en la playa.

Tus niños serán los más divertidos con dos piscinas especiales y un área de juegos en la playa. Noches mágicas: Entretenimiento en vivo con música, espectáculos y momentos que harán de cada velada una experiencia especial.

Ya sea que elijas entre Cancún, Los Cabos o Puerto Vallarta, los tres destinos son perfectos para viajeros exigentes, más aún si la experiencia se vive en los resorts Hyatt Ziva, donde cada detalle está pensado para que tu escapada sea inolvidable.