El antes y después de Lucero y Angélica Aragón: así lucían cuando actuaban en ‘Chispita’

Lucero vivió un emotivo momento al reencontrarse con la actriz Angélica Aragón, quien fue su madre ficticia en la telenovela ‘Chispita’, la cual se estrenó hace 43 años.

Fue a través del programa ‘Juego de Voces’ donde la cantante y actriz se enfrentó a su “yo del pasado” haciendo un conmovedor recuento sobre lo que ha vivido y logrado hasta ahora.

Sin embargo, como parte de ese momento tan nostálgico, le tenían preparada una gran sorpresa, pues la conductora, Angélica Vale, le preguntó a Lucero: “¿qué te recuerda esta foto?”, en referencia a una imagen de la telenovela ‘Chispita’ de 1982.

“Mira, mi Chispita tan hermosa que fue la que me abrió las puertas de tantos caminos en mi vida. Cuando yo hice esa telenovela tenía más o menos 12 años y, el haber trabajado con gente como Angélica Aragón, admirable, divina siempre, Enrique Elizalde… haber vivido una etapa de infancia en los foros…”, dijo la intérprete de ‘Cuéntame’.

En ese momento fue interrumpida por Angélica Vale, quien le anunció: “te tenemos una sorpresita más”. Fue en ese momento que unas puertas posteriores en el escenario se abrieron y Angélica Aragón entró con un ramo de flores en la mano.

Lucero y Angélica Aragón antes y después Especial

“Chispita… soy su mamá Lucía”, dijo la icónica actriz antes de fundirse en un abrazo con la ‘Novia de América’. “43 años después (...) estoy feliz de volver a verte”, añadió.

Lucero no pudo contener las lágrimas por la emoción entre los aplausos y los gritos de la audiencia y los participantes del programa, quienes también estaban llorando.

“Así como tú me enseñaste tantas cosas cuando yo tenía esa edad, espero poder enseñarselas a mi hija, a mi hijo, espero poder seguir teniendo compañeros en la vida como Manuel (Mijares) que es el mejor papá, como mis amigos que son tíos de mis hijos, como estos nuevos primos que encontramos”, dijo la cantante.

“Seguirte teniendo a ti es una alegría, de verdad no podía contener el llanto, tenía muchos años de no verte y es una emoción enorme ver aquí a mi mamá Lucía y encontrarte aquí este día es un regalo a mi alma”, añadió Lucero.

Lucero se encuentra con su “yo del pasado”

En el mismo programa musical, Lucero pudo hablar con una versión de sí misma cuando era niña, época en la que interpretó a ‘Chispita’, gracias a la inteligencia artificial.

La escena conmovió a la audiencia, sobre todo a su hija, Lucerito Mijares, quien no podía dejar de llorar al escuchar a su famosa mamá hablar sobre el amor que encontró y sobre su familia.

“Yo creo que este portal me ha transportado a un momento tan excepcional, tan emotivo, tan alegre, tan lindo”, dijo la actriz de 55 años.

“Si lloro es de emoción, es de alegría enorme de encontrarme conmigo cuando era una niña y encontrarme con esos recuerdos y esos momentos que me hacen sentir hoy muy orgullosa, muy satisfecha y muy feliz de todo lo que he logrado. Y, sobre todo, muy agradecida de todo lo que he podido vivir desde hace tantos años”, añadió conmovida.