El emotivo gesto que tuvo Lucero con su hija, Lucerito Mijares, por su cumpleaños

Lucero Mijares, hija de los famosos cantantes Lucero y Manuel Mijares, cumplió 20 años este domingo 2 de febrero, razón por la que sus orgullosos padres le dedicaron emotivas publicaciones en sus redes sociales.

La joven actriz y cantante es la segunda hija del famoso ex matrimonio, pues el 12 de noviembre de 2001 le dieron la bienvenida a su primogénito, José Manuel Mijares, quien actualmente tiene 23 años de edad.

La emotiva felicitación de Lucero a su hija por su cumpleaños 20

A través de su perfil en Instagram, Lucero compartió un carrusel con varias fotografías junto a su hija desde que era pequeña, mismo que acompañó con un tierno mensaje: “Mi niña, mi luz, mi princesa, mi sueño realizado hoy cumple 20.

Y parece que fue hace unos días cuando nació y levantaba la ceja aún cuando dormía en mi hombro o en mis brazos”, comenzó la actriz.

“Mi Lucero, celebro tu vida preciosa mía, y celebro diario porque eres mi regalo de todos los días. Gracias por tus risas para todos mis chistes, por pedirme que no me vaya a dormir temprano para quedarnos otro rato juntas, por ser mi mejor amiga y confidente, por hablarme y por escucharme y por ser mi compañera en todo lo que hacemos”, añadió.

“Eres la hija que siempre soñé pero cada instante superas mis expectativas…

Tan inteligente, tan madura, tan bella, tan única, tan tú. Que Dios siga guiando tu camino y que seas la persona más feliz de este planeta, hoy y todos los días de tu vida. Feliz cumple. Te amo como no sabes. Un día vamos por un jellycat”, finalizó.

Lucero Mijares respondió a la emotiva publicación de su madre, y reveló que se conmovió hasta las lágrimas.

“Miii mami hermosa! Me hiciste llorar un buen con este hermoso post!! Te amooo tanto y gracias a ti por todo siempre!!”, escribió la joven intérprete.

Famosos como Tatiana, Graciela Mauri, Consuelo Duval, Yuri, Luz Elena González, Lorena Meritano, Ana Brenda Contreras, Martha Carrillo, Sebastián Rulli, así como muchísimos fans se unieron a las felicitaciones.

Lucerito Mijares compartió un divertido video en sus historias de Instagram donde agradeció por las felicitaciones, las muestras de cariño y los buenos deseos que recibió en su cumpleaños número 20.

Manuel Mijares se suma a las felicitaciones a su hija, Lucero Mijares

El cantante Manuel Mijares compartió un tierno video donde muestra varias fotos de él junto a su hija desde que era una bebé, mismo que acompañó con un amoroso mensaje y musicalizó con el tema ‘Better’, el cual interpretan padre e hija a dueto.

“Mi nena hermosa, hoy celebramos 20 años desde el día en que llegaste a iluminar nuestras vidas. No hay palabras suficientes para expresar lo orgulloso que me siento de la persona en la que te has convertido: fuerte, valiente, inteligente y llena de amor”.

“Cada año que pasa, sigues sorprendiéndome con tu determinación en todo lo que te propones y logras. Ha sido un privilegio verte crecer, aprender y construir tus propios sueños. No importa la edad que tengas, siempre serás mi niña, y siempre estaré aquí para apoyarte en cada paso de tu camino”.

“Que este nuevo año de vida te traiga felicidad, éxito y muchas bendiciones. Disfruta cada momento y nunca dejes de brillar y contagiar con esa sonrisa que te caracteriza. Feliz cumpleaños, mi nena hermosa. TE AMO”.

Lucero Mijares también respondió a las palabrasde su papá: “Muchas graciaasss papitooo!! Soy la más afortunada de tenerte!!! Te amooooo”.

Isabel Lascurain, Emmanuel, Chantal Andere, entre muchísimos otros también la felicitaron.