La emotiva reflexión que hizo Lucero sobre lo que atravesó en 2024: “Agradecer y vivir”

Lucero despidió el 2024 junto a Manuel Mijares en un increíble concierto en Acapulco. Además, en la Noche Vieja, la cantautora y actriz mexicana compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje para reflexionar todo lo vivido en este 2024.

La Novia de América publicó una serie de selfies junto a un árbol de Navidad, así como imágenes del puerto donde pasó las fiestas del fin de año. Para acompañar las instantáneas, Lucero escribió el siguiente mensaje: “Gracias 2024 porque fue un año bello, importante, lleno de enseñanzas”.

Asimismo, hizo un recuento de todo lo que fue para ella este año que terminó.

“Un año de proyectos y de logros muy lindos en la parte artística y por lo tanto personal. Un año de de amar, ver crecer a mis hijos y de ser su madre orgullosa, la que les aplaude cada vez que toman una decisión y eligen el mejor camino y ama verlos felices. Un año de familia sana y amigos contentos. Agradezco cada instante”.

Lucero también se mostró agradecida por las buenas experiencias que tuvo de este 2024.

“Un año de agradecer y de vivir cosas muy hermosas y tal vez otras no tanto. Todas esas que me recuerdan que estoy viva y que tengo la fortuna de estar despierta y de sentir lo que sucede alrededor y lo que me sucede a mí. Un año de esos en los que se sabe que la vida es bella porque nunca faltan las emocionantes sorpresas”.

Finalmente, la cantante reflexionó sobre las distintas enseñanzas aprendidas, y deseó un feliz año a todos sus seguidores.

“Deseo que también para ustedes haya sido un año importante, impactante, fuerte y brillante. Que el año que viene les llene de ilusiones y de salud y de ganas y de lucha para hacer los sueños realidad. Que haya abundancia, gratitud, esperanza, amor y fe para todos. Que el 2025 sea el mejor de sus vidas. De nuestras vidas. Y así sucesivamente. ¡Gracias por tanto amor!”

Lucero ha mantenido al margen su vida personal desde su separación del empresario Michel Kuri en 2022. Este año, la cantante prefirió enfocarse en su familia y su carrera.

