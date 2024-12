Romina Mircoli, la única hija de Dulce rompe el silencio tras la muerte de su madre

Romina Mircoli, única hija de Dulce dijo sentirse orgullosa de haber tenido una madre ejemplar, a pesar del dolor que está atravesando por la muerte de la cantante .

La hija de Dulce publicó un emotivo mensaje en donde reveló que no ha dejado de llorar.

“No tengo en mi corazón más que agradecimiento a Dios, no pude haber tenido mejor mamá, sé que hoy no paro de llorar y quizá no pare nunca, pero en estos difíciles momentos, solo puedo decir gracias”, dijo Romina quien pudo pasar junto a su madre los últimos días de vida.

Mircoli aseguró que su mamá siempre estará presente en su corazón y en su hijo que tiene sus mismos ojos. “Tú me creaste y vivirás en mí, como vivirás a través de mi hijito, que tiene tus mismos ojitos”.

Romina desmintió que haya tenido una mala relación con su mamá como se especuló y expresó, “pasaré todas las pruebas difíciles sin importar en que forma vengan, de la misma manera que en vida afrontaste todo por mí".

La muerte de Dulce llegó de una forma dolorosa, por lo que ahora su hija tendrá que afrontar la pérdida con fortaleza.

“No estaba lista mami, tú tampoco. Para esto nunca nadie lo está. No termino de aceptar que jamás volveré a escucharte. Jamás volveré a verte. Jamás volveré a sentir el calor de tu abrazo ni el olor de tu cabello. Abrazo tu ropa y me ahogo en llanto”.

“Te necesito. Pero ahora que me toca ser a mí la mamá y no puedo más que ser fuerte... no me puedo derrumbar... mi chiquito extrañará mucho a su abu... Me siento perdida sin ti, pero sé que estarás conmigo para siempre, sin importar el lugar donde te encuentres, te amo mamá", concluyó.