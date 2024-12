La cantante Dulce tenía un profundo deseo para el día de su muerte pero no lo pudo cumplir

La famosa cantante mexicana Dulce falleció este 25 de diciembre a los 69 años de edad luego de pasar más de tres semanas hospitalizada y tras una cirugía de decorticación pleuropulmonar.

Con su partida, no solo deja un enorme vacío en el espectáculo mexicano, en sus fans, y en su familia, también deja un sueño que la cantante no pudo complir.

Fue hospitalizada a principios de diciembre por un empiema pleural, una seria complicación a raíz de una neumonía por la que tuvo que ser operada de urgencia.

Dulce, cantante Instagram @dulcelacantante

¿Cuál fue el deseo que Dulce no pudo cumplir?

Durante una entrevista con Yordi Rosado en febrero de 2023, Dulce habló de la pérdida de su mamá y cómo este suceso infundió un nuevo miedo en ella.

“Le dije a mi hermana: ‘sabes qué, mi mamá no tarda en irse, la veo muy cansada, vamos a llevarla a tierra santa para que se prepare’”, contó la intérprete en ese entonces.

La intérprete explicó que su madre sufrió un derrame cerebral, pero vivía sola y no pudo recibir atención de forma oportuna. “No quería vivir con nadie. Si hubiera tenido ayuda, seguramente alguien hubiera podido hacer algo por ella”.

Además, reveló que su padre, quien se divorció de su madre antes del nacimiento de la cantante, sufrió el mismo destino y falleció solo.

“Mi papá igual, mi papá murió solo, le dio un infarto hablando con mi mamá”, dijo la famosa.

Las muertes en soledad de sus padres despertaron un profundo deseo en Dulce: “Por eso yo me quiero casar, porque yo no me quiero morir sola”.

Dulce habría muerto en los brazos de su hija

La cantante no pudo cumplir su deseo de casarse y tener a un hombre junto a ella en su lecho de muerte, sin embargo, el reportero Alejandro Pérez Taibo señaló que la famosa habría muerto en los brazos de su única hija, Romina Mircoli.

“La versión más fuerte y más fiel que tenemos es que habría muerto en este hospital y en brazos de su hija”, dijo el periodista.

Hasta el momento, Romina Mircoli no ha dado declaraciones sobre la muerte de su madre.