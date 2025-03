El romántico comentario de Lucero sobre Manuel Mijares que demuestra el amor que hay entre ellos

Lucero vivió momentos muy emotivos durante el estreno de ‘Juego de Voces 2025’, pues durante una dinámica se encontró con su “yo del pasado”, donde hizo una profunda reflexión sobre su vida, sus amores y su familia.

La ‘Novia de América’ fue la primera en pasar por ‘El Portal’, un nuevo segmento en el programa musical, el cual simula un viaje al pasado. Fue ahí donde la cantante se vio cara a cara con ‘Chispita’, es decir, su “yo” de 1982 cuando protagonizó la telenovela del mismo nombre.

Fue ahí donde ‘Chispita’ le hizo preguntas sobre su vida personal, como si todavía le gusta bailar, actuar y cantar, si su mamá la sigue cuidando y si su papá sigue a su lado.

Sin embargo, una pregunta llamó la atención de sus fans, pues la pequeña Lucero, creada con IA, le cuestionó: “¿Encontraste a nuestro príncipe azul?”, a lo que la cantante respondió: “Sí”.

La pequeña replicó: “y ¿cómo es?”. Lucero le respondió: “Es un tipazo, un tipazo, te va a encantar”, cuando ‘Chispita’ le preguntó si está guapo, la actriz le dijo: “La verdad es que sí, sí está bien guapo, cuando lo veas vas a decir ‘ay, que guapo’ y te vas a enamorar muchísimo de él”.

“Él también es cantante profesional, y es súper famoso”, dijo Lucero en referencia a Manuel Mijares, con quien anunció su separación en 2011, luego de 14 años de matrimonio y dos hijos en común.

La niña le preguntó si aún estaba con su ‘príncipe azul’, pero la cantante le explicó: “No. Es que como que pasan cosas en la vida, que tal vez se van a quedar siendo solo amigos y no esposos. Pero también esa es una manera interesante y bonita de estar juntos”.

Este encuentro de Lucero con su versión pequeña emocionó hasta las lágrimas al público y a los participantes del programa. Además, los usuarios en redes sociales calificaron este momento como uno de los mejores del programa.

“Sin palabras morí de amor. Esta experiencia me llegó al corazón. Gracias por compartir este momento tan increíble con nosotros su público esta temporada va a estar genial”; “Sin querer lloré, y si, me gustaría encontrarme conmigo mismo de niño y sigo llorando”; “No sé de quién haya surgido esta idea pero verdaderamente felicito!!!!!! Estuvo GENIAL”; “Y estoy llore y llore. Chispita mi novela en la niñez . Me imaginé siendo niña y en lo que me he convertido”, fueron algunos de los comentarios.

Lucero reveló por qué no regresaría con Manuel Mijares

Tras su separación de Michel Kuri, Lucero ha sido cuestionada en varias ocasiones sobre si retomaría su relación sentimental con Manuel Mijares, con quien, además de tener dos hijos, tiene una excelente relación de amistad e incluso han hecho giras juntos, sin embargo, ambos han descartado esta posibilidad.

En agosto de 2023, el intérprete de ‘Para amarnos más’ dijo que no regresaría con la mamá de sus hijos, y en octubre de 2024, Lucero hizo lo mismo al señalar que tienen proyectos de vida diferentes.

“Ahora sí viajamos muchísimo, antes no, ahora sí, es lo bueno de ya no ser esposos”, dijo la cantante en entrevista con ‘Ventaneando’.

“Nos conocemos desde siempre, sabemos cómo somos, nos caemos bien, nos respetamos, nos admiramos”, añadió.