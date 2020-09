¿Amante del whisky de lujo? The Macallan abre Online Boutique México

La incomparable propuesta de whiskies ya puede ser adquirida en el sitio de la marca. Conoce todo sobre el lanzamiento de The Macallan Online Boutique México.

The Macallan se ha distinguido por su obsesión a la excelencia y visión vanguardista, así se ha convertido en el whisky de mayor prestigio en el mundo. Lo mejor es que sus botellas ya pueden ser adquiridas vía online, pues la marca lanzó recientemente su Online Boutique México.

Hasta hace unas semanas sólo podías comprar en UK y Singapur, pero con la apertura de su boutique en línea, México se convierte en el tercer lugar en el mundo con este privilegio que también incluye poder contar una semana antes con las ediciones que la marca lance a nivel mundial.

Este es el caso, por ejemplo, de: Edition No. 6, The Macallan Double Cask 15 y 18 years old que ya están disponibles en la boutique online, pero llegarán a bares, restaurantes y socios comerciales el día 1 de octubre.

No importa en qué estado de la República te encuentres, los productos de The Macallan Online Boutique México llegan a todo el país.

Entre las ediciones disponibles desde el 14 de septiembre, día del kickoff y puesta en línea de la web, están: The Macallan Double Cask (12, 15 y 18); The Macallan Edition No. 5; The Macallan Sherry Oak 12 y 18; The Macallan Classic Cut, The Macallan Estate; The Macallan Rare Cask; The Macallan Reflexion y The Macallan Edition No. 6.

Conoce el espíritu de The Macallan

La Online Boutique México es más que un e-commerce. The Macallan abre su Online Boutique para que los usuarios se sumerjan en el espíritu de la marca a través de textos, fotos y videos en los cuales se relatan los secretos detrás de cada edición, su historia y un recorrido por la destilería, entre muchas otras experiencias.

Comienza a adentrarte en el mundo de The Macallan con el siguiente video creado por Steve McCurry, ¿te parece conocido el nombre? Es muy probable que lo ubiques mejor por su famosa foto de “la niña afgana”.

