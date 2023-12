Así se vive la emoción del Christmas by Starlite en Madrid

Christmas by STARLITE ha llenado el pabellón 12 de IFEMA con toda la magia del festival boutique y su exclusivo formato, creando un universo de sensaciones en un innovador espacio repleto de espíritu navideño.

Christmas by STARLITE ha puesto el listón muy alto en su gran noche de inauguración en Madrid. Tras una construcción faraónica en tan solo 11 días, y más de 1.000 personas trabajando a lo largo de tres turnos ininterrumpidos diarios, ha creado el auditorio más grande de la capital después del Wizink, con capacidad para más de 7.000 personas en formato premium.

Convertido en el gran acontecimiento de la temporada, ofrece conciertos únicos de estrellas internacionales, gastronomía y cenas gourmet 3 Estrellas Michelin, y la tecnología más innovadora.

Cortesía

Destacando como el mayor encuentro cultural, social, empresarial y político, Cayetana Guillén Cuervo, Brigitte Nielsen, Julio Iglesias Jr., Victoria Federica, Lydia Bosch, Mar Flores, Coti, Cande Tinelli, Manel Fuentes, Santiago Segura, Mariló Montero, Fernando Andina, Juan Peña, Jaime y Marta Martínez-Bordiú, Grecia Castta, Eva Ugarte, Juncal Rivero, Isabel Gemio o Elsa Anka han sido algunas de las personalidades que no han querido perderse la inolvidable experiencia de inauguración al son de Rod Stewart.

La leyenda británica ha sido la encargada de poner la nota musical, estrenándose en este escenario con un sold out. Su inconfundible voz rasgada, su melena rubia y el ajuste de sus vaqueros han sido las señas de identidad de un artista que marcó una época y que sigue incendiando escenarios a sus casi 80 años.

Con la cercanía y la magia que caracterizan los conciertos de STARLITE, el público tuvo la oportunidad de disfrutar de su magistral directo. Una verdadera celebración de la música en la que Stewart demostró una vez más su derroche de energía. Demostrando que el tiempo prácticamente no ha pasado por él, Rod Stewart interpretó de manera magistral cada uno de sus temas. “Infatuation” fue la canción escogida para iniciar un espectáculo de dos horas de grandes éxitos. Después, le siguieron versiones atemporales como “Sailing”, “Do ya think I’m sexy?”, “Forever Young”, “Heartache”, “Maggie May”, entre otros muchos, con los que puso al público en pie de principio a fin.

Cortesía

Para un broche de oro, se despidió con la versión navideña “Merry Xmas”. Tras el concierto, los asistentes de Christmas by STARLITE disfrutaron en la zona lounge de un gran after party de la mano de DJ Nano con su emblemático show Oro Viejo. Como solo él sabe, DJ Nano hizo bailar al público con un repaso musical por la historia del Dance en España, donde las canciones y melodías más icónicas hicieron que fuera una noche inolvidable. Energía y ritmo dominaron este set, que hace años dejó de ser una gran fiesta, para convertirse en una marca que miles de personas llevan por bandera

Cortesía

Por otro lado, David Summers, Paula Echevarría y Miguel Torres, David Otero o José Manuel Lorenzo, asistieron a la presentación de Sting, quien demostró que sigue siendo uno de los artistas más queridos y venerados en España. Las entradas para verlo se agotaron en cuestión de horas. Sting no ha parado de crecer en popularidad y ha escrito la historia de uno de los compositores más respetados de la historia pop rock contemporánea. De ser un profesor en un colegio de monjas, pasó a convertirse en un laureado compositor que no ha parado de crear canciones para tres generaciones.

El ganador de 17 premios Grammy interpretó de manera magistral himnos universales como “Englishman in New York”, “Every breath you take”, “Desert rose” o “Fields of gold”, para terminar con “Roxane”, y dejar a todos los asistentes sin respiración.

Tras la vibrante actuación de Sting, la fiesta continuó en el lounge de Christmas by STARLITE de la mano del rey del electro latino, Juan Magán. Considerado uno de los DJ internacionales más conocidos en el mundo por temas como “Bailando por ahí”, “No sigue modas” o “Verano azul”, su gran energía y ganas de celebrar pusieron a bailar al público de Christmas by Starlite en una experiencia mágica.

El artista originario de Badalona ha dado la vuelta al mundo gracias a la mezcla de melodías latinas con la intensidad de la electrónica, una potente combinación que no ha defraudado nunca a sus fans.

Sus canciones han conformado los veranos de miles de personas, formando parte de sus recuerdos más divertidos. Un broche de oro inmejorable para una noche verdaderamente memorable.

Líder en la creación de experiencias 360, hasta el 20 de diciembre Christmas by STARLITE conquistará a los amantes de la música con una emocionante propuesta de conciertos únicos, tecnología innovadora, la mejor gastronomía, after parties y mucha diversión. Una experiencia sin precedentes en la capital, donde vivir una Navidad inolvidable.