Bambuco en Maroma, a Belmond Hotel, Riviera Maya, lanza una colaboración exclusiva con Handshake y distintivo mezcal

Maroma, A Belmond Hotel, Riviera Maya, en asociación con Handshake, un legendario speakeasy mexicano recientemente reconocido como el número 1 en la lista “50 Best Bars in North America” de World’s 50 Best en 2024 y para esta colaboración, Bambuco, el íntimo y acogedor salón de cócteles de Maroma, lleva la mixología elevada y creativa a la escena con exclusivos cócteles diseñados por Handshake. En combinación con este emocionante lanzamiento en Bambuco, Maroma ha presentado un mezcal a medida con The Lost Explorer, exclusivamente creado para Belmond por el galardonado maestro mezcalero Fortino Ramos.

Recientemente presentado junto con la muy esperada reapertura de Maroma, Bambuco es el lugar perfecto para disfrutar de cócteles y pequeños platos de tapas entre exuberantes palmeras tropicales y divertidas decoraciones mexicanas. Transportando a los huéspedes a los legendarios bares del pasado, Bambuco ofrece algunos de los mezcales más exclusivos de México, junto con un programa de mezcal que incluye botellas raras y mezclas especiales, junto con el conocimiento de expertos mixólogos. Bambuco también está dedicado al reciclaje y compostaje del 100% de sus productos e ingredientes.

SOBRE HANDSHAKE

Ampliamente aclamado por su speakeasy bar de cócteles en la Ciudad de México, Handshake se dirige a una nueva generación de amantes de los cócteles que buscan innovación combinada con un ambiente íntimo y extraordinario. Sus bares tienen su propio toque único en cócteles “favoritos de la multitud”, desde agregar hongos salteados en mantequilla a un Old Fashioned hasta incorporar mole y sésamo en un Manhattan de Michter’s. Handshake también es conocido por su colaboración con Casa de Sierra Nevada, A Belmond Hotel, San Miguel de Allende, en Tunki Rooftop by Handshake, que abrió en 2023. Ingredientes elevados, altas dosis de creatividad y atención cuidadosa a los detalles son las características que han convertido a Handshake en uno de los nombres más celebrados en la escena de la mixología de México, que los huéspedes de Maroma ahora podrán experimentar de primera mano en Bambuco.

MIXOLOGÍA CREATIVA

Los cócteles expertamente elaborados de Bambuco deleitarán los sentidos, con destacadas opciones que incluyen dulce y salado “Tomato Is A Fruit”, con Tequila Blanco, Fresa, Tomate y Coco, y “White Palo Santo Negroni”, un aperitivo agridulce con Mezcal Union, Campari, Palo Santo y Cocchi Americano. Los huéspedes también pueden optar por uno de los tragos herbales de Bambuco; el afrutado y dulce “Smoked Basil” está compuesto por Mezcal Rosita Tahona, Albahaca, Lima, Suero de leche y Pimienta Negra, mientras que el “Bergamot” ofrece a los clientes una alternativa crujiente y cítrica con Vodka Belvedere, Té Earl Grey, Limón, Suero de leche y Soda.

Además, Maroma se ha asociado con el renombrado productor de mezcal mexicano The Lost Explorer, para lanzar una mezcla exclusiva, Mezcal Tobasiche, disponible únicamente para los huéspedes de Maroma. Elaborado a mano en Oaxaca, The Lost Explorer se produce dentro del ritmo de la naturaleza, bajo estándares de producción ambiental y socialmente conscientes. A través de esta asociación, Belmond trabajó mano a mano con el maestro mezcalero Don Fortino Ramos y el equipo de The Lost Explorer para elaborar este mezcal único, seleccionando a mano un agave peculiar que solo se encuentra en las montañas de Sol de Vega, Oaxaca. Después de determinar los agaves con la mayor riqueza y madurez para la producción, la mezcla es embotellada mediante el distintivo proceso de destilación de Fortino y sellada con cera natural biodegradable a mano por la familia del maestro mezcalero.

Con notas de cata de caramelo, tabaco, cáscara de pomelo y cuero, The Lost Explorer Mezcal Tobasiche presentará un diseño exclusivo con líneas curvas que reflejan la arquitectura única del hotel. Mezcal Tobasiche también se incorporará en una selección de los nuevos cócteles de Bambuco. Dirigidos por la Jefa de Mixología de Maroma, Ximena Moreno, ‘Solteco’ estará compuesto por Sandía, jarabe de chile y cítricos; ‘Mestizo’ exhibirá Jerez Tío Pepe Palomino Fino, Mezcal Destilado de Macadamia y Vainilla; y ‘Rosita’, presentará Lillet Blanc y Fresa.