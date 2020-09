El chile en nogada, el favorito de los chefs para las fiestas patrias

Los chefs Mikel Alonso, Paulina Abascal y Eduardo Palazuelos eligieron el chile en nogada como el platillo de las fiestas patrias.

Ningún otro platillo mexicano exalta tanto el orgullo independentista como los chiles en nogada, pues sin duda es un símbolo de uno de los estados más valiosos de nuestra cultura: Puebla.

Por ello cuando preguntamos a los chefs Mikel Alonso, Paulina Abascal y Eduardo Palazuelos cuál de los platillos típicos de las fiestas patrias mexicanas sería su favorito, no dudaron en decir que el chile en nogada.

Mikel Alonso

El chef de origen español, pero mexicano de corazón, conoce a la perfección los platillos típicos para las fiestas patrias. Queríamos saber su opinión sobre cuál sería el más representativo para esta temporada y nos confesó que es el chile en nogada.

“Soy un fanático de los chiles en nogada, pero por otro lado hay muchos chiles en nogada que no me gustan. Entonces cuando me hacen la pregunta que si me gustan, por un lado digo que no y por el otro digo que soy un fanático”, asegura el chef y dueño del restaurante Biko.

“Me encantan cuando están muy bien hechos y están en equilibrio, porque es muy difícil hacer un buen chile en nogada. Lleva tantos ingredientes de temporada que tienes que estar muy conectado con la receta, al final es un guiso. Sí, hay quienes nos dicen que si se capea que si no se capea, que el chile es grande, que el chile es pequeño, lo que lleva el relleno, que cómo es la nogada, que la granada… pero al final del día es un guiso y los guisos están reservados para gente que está muy conectada con la gastronomía”, nos explicó.

“Entonces no es para todos el chile en nogada, pero es uno de los platos representativos”, reconoció el también dueño del restaurante Lur.

Paulina Abascal

Considerada la mejor chef repostera nos platicó que el chile en nogada sería el platillo estrella para las fiestas patrias mexicanas.

“Sin duda alguna los chiles en nogada y el pozole, para mí que empiece la temporada de chiles en nogada me hace inmensamente feliz ¡Yo hago chiles en nogada en mi casa! Cada año hago cerca de 200 chiles para podérselos mandar a todos mis amigos”, nos compartió en entrevista.

“Qué mejor manera de celebrar las fiestas patrias con un buen chile en nogada y seguir con estas tradiciones”, expresó.

Eduardo Palazuelos

Para el chef originario de Acapulco, Guerrero, sin duda el chile en nogada es el plato estrella para esta temporada.

“Es un platillo muy representativo de nuestras fiestas patrias, habrá otros que digan que el mole, los tamales, o el pozole; en las fiestas patrias se suele dar el pozole, ya sea verde, blanco o rojo, que al ponerle el órgano, los rábanos y la lechuga se tiene el color de la bandera”, dijo en entrevista el dueño de los restaurantes Mar del Zur y Zibu.

“Pero sin duda alguna el chile en nogada representa 100% a las fiestas patrias mexicanas”, nos reveló.

Aunque su platillo favorito para degustar en esta época, los tacos son sus predilectos: “Para mí siempre serán unos buenos tacos, pues siempre los disfruto muchísimo”.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas