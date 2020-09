El consultorio de risas de Toc Toc ahora vía streaming

Toc Toc se une a las obras online y después de 23 semanas sin presentarse en teatro, por primera y única vez lo harán vía streaming para arrancarte una carcajada.

Con la participación de los actores como Lolita Cortés, Faisy, Ricardo Fastlicht, Pedro Prieto, Dari Romo y Paola Arrioja; Toc Toc se transmitirá vía Ticketmaster Live desde el teatro Fernando Soler del Centro Teatral Manolo Fábregas el próximo sábado 12 de septiembre a las 20:30 hrs.

En entrevista para CARAS.com.mx, Pedro Prieto nos platicó que esta modalidad es una nueva forma de hacer presente el teatro aún estado en casa.

“Buscamos una manera de subsistir, creo que es una forma de decir que aquí está el teatro, intentando adaptarse a todas las medidas y al momento en el que vivimos. Estamos intentando transmitir de alguna forma ese arte del teatro para las casas de las personas que estén pasando en este momento complicado y se puedan entretener un poco”, sostuvo.

Aunque hacer teatro de esta manera también tiene sus complicaciones ya que por la pandemia cada uno de los participantes deben tener en cuenta las medidas sanitarias para evitar contagios y ante tal situación sus ensayos han sido vía zoom.

“Hemos tenido ensayos, vía zoom. Ha sido raro y personalmente me cuesta mucho trabajo, soy un actor de espacio, sinceramente tengo memoria de Dory y si no estoy haciendo la acción en el escenario me cuesta mucho recordar la línea o el texto, pero como todo, nos tenemos que acostumbrar”, mencionó.

A inicios de la pandemia, el actor nunca se imaginó la magnitud que ésta tendría en México, provocando la suspensión de las obras teatrales y aún más para su trabajo en el programa Hoy.

“Fue horrible, en mi caso que yo tengo a mi familia en Madrid, allá la pandemia avanzó de diferente ritmo. Me hablaba mi familia, me prevenían y me decían ¿qué van a hacer ustedes? Y nosotros como que veíamos que venía algo, pero no sabíamos la repercusión real que iba a tener aquí y fue un cambio radical, de igual manera en “Hoy” que estoy acostumbrado a estar con la gente en los mercados, fue muy difícil meterme de repente a una casa”, agregó.

Sin embargo, esta nueva modalidad le dará una de las satisfacciones más importantes en su vida, el ser visto por su familia desde España.

“Me alegró que, con este streaming, una de las mayores satisfacciones es que mi familia de España o mi abuela que no puede viajar a México por ser muy mayor de edad, puede ver a su nieto en la televisión de su casa, creo que es muy bonito; y no solo ella si no mis papás, tíos y primos, para mí es muy placentero”, comentó.

Y aunque le faltarán las risas y aplausos del público, Pedro Prieto promete dar lo mejor para el espectador.

“Es como si fuera un ensayo general, pero con la consciencia de que es para alguien, muchas veces el actor ensaya para a lo mejor el director, uno mismo como prueba como actor para el personaje”, dijo.

“Esta vez es tener un ensayo general para el público entero como si el teatro estuviera lleno, esa es la energía que nosotros damos porque estamos acostumbrados a tener teatro lleno. Intentaremos como igual, para los que trabajamos en la televisión, tener esa consciencia de darlo todo para el espectador, esperemos que sí logremos el cometido”, finalizó.

Por Janayna Mendoza @CARASmexico