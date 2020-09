Los desafíos de “Mentiras, el musical” en su primer streaming

Kika Edgar nos platica de los retos a los que se enfrentó el elenco y la producción de ‘Mentiras, el musical’ para hacer su primer streaming.

‘Mentiras, el musical’, la puesta en escena más exitosa en nuestro país, escrita y dirigida por José Manuel López Velarde, hará su primera presentación vía streaming este sábado 5 de septiembre a las 20:30 hrs.

Luego de casi seis meses sin presentarse en teatro, la obra se renovó y por primera vez se hará vía streaming para deleitar a sus fans y además celebrar de manera simbólica sus 4 mil representaciones, mismas que habrían cumplido el pasado 20 de agosto.

Así, los fans podrán cantar los mejores éxitos de la década de los 80 desde la comodidad de su sala como “Castillos”, “Cuando baja la marea”, “Mudanzas” o “De color de rosa”.

También podrán ver a Kika Edgar dando vida a Daniela; Paola Gómez como Lupita; Ana Cecilia Anzaldúa como Yuri; María Chacón interpretando a Dulce; María Francis como Manuela y Carlos Gatica siendo Emmanuel.

El reto de Mentiras

Está será la primera puesta en escena dentro de la plataforma Ticketmaster Live, la nueva opción que tienen los fans para poder disfrutar de eventos en vivo y así apoyar a la industria del espectáculo en México.

Por ello, el elenco y la producción presentaron algunos desafíos para poder llevar al público un show de calidad y además agradecer los años de lealtad.

En entrevista para Caras.com.mx, Kika Edgar dijo que entre las razones para dar pie a esta nueva modalidad es dar agradecimiento al público que ha estado con ellos desde hace 12 años.

“Creo es una forma de acercarnos al público en agradecimiento por estar ahí, al pie de cañón con nosotros, es una forma de celebrar que seguimos y seguiremos, pues en “Mentiras el Musical” estamos por cumplir 12 años que estamos en pie. Así como estamos muy contentos porque es una forma de celebrar las 4 mil representaciones”, compartió.

Sin embargo, esta nueva forma trae consigo varios retos, entre ellos el derecho de las canciones.

“Esta obra tiene mucho que ver con derechos, las licencias de las canciones. Digamos, no es tan sencillo, una vez que se terminó de hacer todo esto, le dimos semáforo verde para estar en sus pantallas”, expresó.

Otro de los desafío fue hacer un trabajo con un cuidado especial, para que cada una de las personas que participan en la puesta en escena estén absolutamente seguros y no corran ningún riesgo de salud.

“Hemos tenido varias pruebas y vamos a tener una vez, en el teatro, las pruebas rápidas, por el momento estamos enclaustrados para poder tener la seguridad de que todos estamos seguros”, mencionó.

A pesar de ello, la actriz dijo estar consciente de la situación y ser responsable pues después de estar tantos meses en confinamiento, no iba a desaprovechar la oportunidad de regresar al teatro.

“La verdad es que somos muy responsables, después de seis meses de no estar yendo al teatro, no nos vamos a arriesgar para no poder hacerlo”, dijo.

“Estamos sumamente conscientes de la situación que estamos viviendo hoy en día y no podemos ponernos en riesgo a nosotros mismos ni a nuestros compañeros, nos cuidamos bastantes”, detalló.

“Todos sabemos la magnitud de lo que significa estar arriba del escenario y lo que conlleva estar con nuestros compañeros, pues en el escenario somos aproximadamente 30 personas, entre actores, producción y músicos.

“Pero hay más gente que está detrás de todo y ahora también la gente que va a estar con las cámaras, por eso tenemos que tener mucha consciencia de que nos tenemos que cuidar y traer las mascarillas más eficaces”, expresó.

Una obra sin público presente

El elenco de ‘Mentiras, el musical” se enfrenta a un desafío más grande: estar sin su público aplaudiendo. Sin embargo, Kika Edgar se mostró contenta al ser la primera obra en realizarse en esta nueva modalidad vía streaming.

“Estamos contentos porque es algo totalmente nuevo, y somos en teatro los pioneros que vamos a hacer esto en una plataforma de nivel, con una obra de teatro que es de alto formato, aunque no tener a nuestro público aplaudiéndonos, va a ser lo más desafiante”, aseguró.

Cabe destacar que aunque esta será la forma de celebrar las 4 mil representaciones, la develación de placa no se hará de manera virtual, sino que esperarán a que sea de manera presencial y con invitado de lujo.

“Nos vamos a esperar a que se haga la develación de placa hasta que podamos hacerla presencial, porque claramente todos los que nos dedicamos al teatro sabemos la importancia que es develar una placa”, finalizó.

Por Janayna Mendoza @CARASmexico

