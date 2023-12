¿Holidays en Madrid? Celebra las fiestas en el Four Seasons Hotel con una cena espectacular

Si estás de paseo por Madrid, y estás buscando celebrar las festividades navideñas este año, el Four Seasons Hotel Madrid es tu destino definitivo. Tras ser reconocido como uno de los 50 mejores hoteles del mundo por The World’s 50 Best Hotels 2023, este es el lugar donde el lujo y la alta gastronomía se fusionan para crear una experiencia navideña excepcional. El Four Seasons Hotel Madrid, inaugurado en septiembre de 2020, se encuentra en el centro histórico de Madrid y cuenta con 200 lujosas habitaciones y suites, restaurantes de renombre como Dani Brasserie y un centro wellness con 5 estrellas Forbes.

El Four Seasons Hotel Madrid ha preparado una Nochebuena majestuosa y única en sus espaciosos salones. Imagina una cena de gala que comienza con champaña y una selección de exquisitos canapés, seguida por un festín de delicias gourmet como medallón de bogavante, besugo confitado con trufa y pularda rellena, todo maridado con vinos seleccionados de regiones españolas de renombre. La noche estará ambientada con música en vivo, creando una atmósfera mágica para una de las veladas más especiales del año.

Cortesía

Asimismo, el reconocido restaurante Dani Brasserie, ubicado en la séptima planta del hotel, ofrecerá una experiencia gastronómica a cargo del chef Dani García. Los comensales disfrutarán de un menú degustación que incluye platos tartaleta de o’toro y erizo, seguidos por risotto de tartufo nero, rodaballo asado y royal de pato de challans glaseado.

En el salón Sol del hotel, los invitados disfrutarán de un coctel de bienvenida seguido de una cena de seis tiempos maridada con vinos selectos de Nueva Zelanda, España y Francia. Platos como costilla de rodaballo salvaje y lingote de Wagyu A5 serán los protagonistas de esta noche. La magia termina con las 12 campanadas y las tradicionales uvas de la suerte, seguidas por una barra libre premium y música hasta altas horas de la madrugada.

Cortesía

Como novedad, el hotel inaugurará el “Louis Roderer Festive Champagne Corner”, una experiencia exclusiva para degustar la mejor champaña maridada con una selección de tapas deliciosas, disponible durante un periodo limitado.

Para quienes buscan una Navidad y un Fin de Año excepcionales, el Four Seasons Hotel Madrid se presenta como la elección perfecta para celebrar estas festividades de manera memorable y sofisticada.