Horóscopos de otoño: ¿cómo te irá en la recta final del año?

El otoño es la mejor temporada del año para que te armonices y encuentres un nuevo balance.

En este 2020, astrológicamente hablando, también es un excelente momento para que saques a relucir tu belleza interior. A continuación te compartimos cómo le va a ir a cada signo del zodiaco este otoño.

Aries

En el otoño corta con todo aquello que te genere ansiedad y te aleje de tu bienestar, ya que los astros te brindarán la fuerza para que puedas retomar las riendas de tu vida. Ya no permitas que tus inseguridades te controlen. Esta es la oportunidad que estabas esperando para que vuelva a reinar la armonía en tu interior.

Tauro

¿En el tema de la pareja, las cosas no salieron como tú esperabas? No te deprimas o pienses que el amor no es para ti. Yo te recomiendo que mejor aprendas de tus errores para que no vuelvas a tropezar con la misma piedra. Cambia tus decretos y pídele al universo lo que realmente estás buscando en el plano sentimental.

Géminis

En este 2020, a pesar de la pandemia, has tenido logros importantes y has madurado bastante a nivel emocional. Por lo que la clave para que sigas cosechando nuevos éxitos es que seas constante. Confía en tu conocimiento personal y no te guíes por los comentarios negativos de la gente que te rodea. ¡Vas muy bien!

Cáncer

En el otoño debes cuidarte de las falsas promesas. No tomes ninguna decisión hasta que tengas la certeza de que te están diciendo la verdad. Un asesor te puede apoyar. Por otro lado, en el trabajo las cosas se van a estabilizar y vas a poder alcanzar éxitos importantes. Solo debe ser cauteloso para que no te roben tus ideas.

Leo

En los próximos tres meses es importante que dediques una parte de tu día a tus proyectos personales. Ya no dejes que pase más tiempo. ¡Explota tu talento! El universo te está impulsando para que hagas lo que realmente disfrutas. Esto te servirá para que recuperes tu brillo y alcances nuevos logros profesionales.

Virgo

¿Sabías que el éxito o el fracaso está en tus manos? Todo dependerá de las decisiones que tomes en este otoño. La clave se encuentra en que no tengas miedo de dejar atrás tus estructuras obsoletas y asumas nuevos riesgos. No te estanques. Debes romperte para que puedas seguir evolucionando. ¡Modernízate!

Libra

En este otoño podrás materializar todo lo que tu alma anhela. La suerte y la buena fortuna te saludan. No tengas miedo de ir en contra de las tradiciones familiares. Busca tu propio camino. Solamente cuida tu economía del 13 de octubre al 3 de noviembre porque pueden haber fraudes. Revisa todo antes de firmar.

Escorpión

En el 2020 viviste grandes retos que te cambiaron la manera de ver la vida y también te sirvió para que te liberaras de cargas emocionales innecesarias. Por lo que, en este otoño tendrás el tiempo necesario para que te recuperes tanto a nivel físico como espiritual. Regresa a tu esencia porque ahí radica tu verdadero poder.

Sagitario

¿Trabajaste mucho y no obtuviste el resultado esperado? No sientas que todo fue una pérdida de tiempo y mejor descubre el aprendiza detrás de esa experiencia vivida, ya que te servirá como base para que tomes las decisiones correctas para tu futuro laboral. ¿Necesitas un cambio? Todas las respuesta son válidas.

Capricornio

En este otoño tendrás grandes logros a nivel profesional. Tus superiores van a estar contentos por tus resultados. Sin embargo, ese reconocimiento todavía no se verá reflejado en el aspecto económico. Ten un poco de paciencia y no te desesperes. Ese aumento de sueldo llegará pero en un futuro. Recuerda que son tiempos difíciles.

Acuario

Los astros te impulsan que al momento de tomar decisiones no descartes tu parte emocional y únicamente le prestes atención a tu parte racional porque puedes cometer errores. Es por esta razón que en este otoño debes aprender a escucha a tu corazón. Las dos partes son igual de valiosas y debes encontrar el justo medio.

Piscis

El universo te invita a que seas más flexible en este otoño. No seas tan extremista y evita ver las cosas únicamente blancas o negras. ¡Relájate! Trata de que haya más matices en tu vida. Descubre otros colores y explora nuevos caminos. Esto te servirá para que las cosas fluyan mejor y llegues a los resultados esperados más rápido.

Por último, ¿sabías que este otoño trae un regalo muy especial? El 31 de octubre es la Luna azul. Se le denomina así cuando hay dos lunas llenas en el mismo mes y sucede cada dos años y medio. En esa noche mágica ponte una prenda azul para atraer la suerte y pide dos deseos con todo tu corazón bajo su luz.

Por Roland Robleda @rolandconlosastros

