La chef Sonia Arias revive la iniciativa ‘Invita a comer un héroe”

Ante la emergencia del Covid-19, la chef Sonia Arias revivió la iniciativa “Invita a comer un héroe”, pero esta vez para el personal de la salud.

En entrevista con Caras.com.mx, la chef Sonia Arias, propietaria del restaurante Jaso y Jaso Bakery, nos platicó que su iniciativa de ayudar a los demás nació desde el pasado terremoto en septiembre de 2017.

Fue durante esa época que buscó la forma de ayudar. En un inicio, buscó aportar materiales de construcción, pero cuando le dijeron que todo estaba completo decidió dar comida a la gente voluntaria.

Ahora, ante la actual emergencia de la pandemia por coronavirus, sus restaurantes tuvieron que se cerrar; sin embargo, no se iba a quedar sin hacer algo y fue cuando le hablaron para ayudar a servir alimentos a la gente que trabaja en los hospitales.

Aunque en un inicio fue complicado, ya que no contaba con los recursos suficientes para sostener esta iniciativa, se pudo lograr gracias a las donaciones.

“Los restaurantes somos una de las industrias más afectadas a nivel global, realmente yo estaba preocupada pues cerramos el restaurante; pero poco a poco todo se fue acomodando”, nos dijo.

“De repente me contactaron y me dijeron ‘Sonia, queríamos ver si nos puedes ayudar a servir comida para los doctores’, en ese momento una amiga me contactó y me dijo que me iba a comunicar con unas personas que necesitan comida, les dije que sí podía apoyar pero de cierta manera, ya que no tengo la capacidad económica ahorita pero les dije ‘déjenme ver si nos podemos acercar a la gente y a empresas para que puedan donar’”, recordó.

Y así fue. Gracias al apoyo de la sociedad y de algunas empresas se ha podido financiar este proyecto que hace que el personal de la salud tenga alimento.

El menú se cambia todos los días, pero siempre está balanceado ya que cuenta con una proteína, guarnición, así como verduras y fruta.

Hasta el momento la ayuda ha llegado a varias clínicas del IMSS y al Hospital de Nutrición.

Sin embargo ‘Invita a comer a un héroe de la salud’ se ha ido conociendo poco a poco, por lo que varias clínicas se han contactado con ellos, pero desafortunadamente no tienen aún la capacidad de llegar a todas; no obstante su trabajo está enfocado al máximo a las clínicas a las que pueden ayudar.

La chef Sonia Arias expresó que se siente muy feliz de ayudar a estos héroes, porque para ella son gente que trabajan intensamente con muy poquitos materiales e intentan que todo salga adelante.

“Si nosotros podemos apoyar con su nutrición, que es lo más importante, nosotros les damos el placer”, nos dijo.

La ayuda exterior solo puede hacerse a través de donaciones para mantener la seguridad de los demás; ya que las personas que trabajan junto a ella, siempre son los mismos y utilizan equipo de protección. Al finalizar su día a día, cada uno se encierra en sus hogares.

“La única manera para salir adelante es que todos nos apoyemos y todos podemos apoyar con algo”, finalizó

Por Janayna Mendoza @CARASmexico

