Las CARAS de la sustentabilidad

Para la edición del mes de abirl de CARAS, en el que se festeja el Mes de la Tierra, reunimos a un grupo de personas quienes a través de sus proyectos, buscan un mejor futuro para todo el planeta. Cientos de líderes de opinión y activistas nos invitan a vivir una vida más sustentable, porque es nuestro deber, y ellos son algunas de estas nuevas voces.

Erica Valencia, CEO de Ectárea y Octágono

¿QUÉ INICIATIVAS LLEVAN A CABO PARA CREAR CONSCIENCIA SOBRE EL DECAIMIENTO AMBIENTAL Y CÓMO COMBATIRLO?

Trabajamos en colaboración con empresas, academias y gobierno para desarrollar estrategias que promuevan la sostenibilidad y la regeneración ambiental. Estas estrategias no solo son importantes para el impacto interno de las empresas, sino también desde un punto de vista educativo y de sensibilización.

Alfonso Rodríguez de la Parra, fundador de Mares de Méxcio

¿CUÁL ES EL IMPACTO QUE ESPERAS QUE MARES DE MÉXICO TENGA EN CINCO AÑOS?

Espero que sigamos creciendo como movimiento y generando conciencia sobre la importancia de conservar nuestros océanos. En cinco años, espero seguir promoviendo proyectos de conservación, educación y sensibilización que ayuden a proteger el medio ambiente marino y a involucrar a más personas en esta causa.

Enrique Silva,, fundador de TAMARINDOS

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS PARA TAMARINDOS?

Actualmente, estamos construyendo una comunidad sustentable que incluye talleres, un área wellness y viviendas ecológicas. Nuestro objetivo es producir nuestra propia energía, alimentos y fertilizantes. El proyecto de residencias comenzará en junio de este año.

Isabel Nicolau, fotógrafa

¿POR QUÉ ELEGISTE LA FOTOGRAFÍA PARA EXPRESAR TU AMOR POR LA NATURALEZA?

Estudié ingeniería y después de la ingeniería, me di cuenta de que no era lo mío. La cosa, en ese ambiente empresarial, no me convencía. No me sentía yo. Entonces, empecé a buscar algo más y la verdad, lo de la fotografía y el arte se dio de manera más natural, siguiendo mi intuición. Fue surgiendo solo.

María Violante, fundadora de Remedios en el Bosque

CUÉNTANOS SOBRE TI, ¿QUÉ TE MOTIVÓ A INICIAR REMEDIOS DEL BOSQUE?

Soy herborista y formuladora de cosméticos naturales. Desde hace más de 12 años me dedico a la agricultura sintrópica y a la agricultura regenerativa. Durante más de una década, he colaborado con parteras y médicos tradicionales. Además, llevo más de 15 años trabajando y explorando el mundo de la herbolaria y la cosmética natural. He impartido más de 50 cursos y charlas en diversos lugares de México, Brasil y Estados Unidos. Además, soy la fundadora y directora de Remedios del Bosque.

Vero Gómez, creadora de Conscious Dreamers y Soulful Gatherings

¿CÓMO INCORPORAS LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONEXIÓN CON LA NATURALEZA EN ESTOS PROYECTOS?

Desde pequeña he amado la naturaleza. En mis proyectos, promuevo actividades al aire libre en entornos naturales como bosques, playas y montañas. Busco generar consicencia sobre la generosidad de la naturaleza y su importancia. Participamos en la siembra, cosecha y disfrute de sus frutos, siempre con respeto y cuidado. Preferimos áreas protegidas para preservar la biodiversidad y devolver algo de lo que recibimos.

Lee las entrevistas y el artículo completo en la edición de abril de CARAS, que ya está a la venta.