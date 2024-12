Orlando: una combinación de emocionantes experiencias

Orlando es mucho más que parques temáticos. Este destino de Florida ofrece una combinación única de emocionantes experiencias, gastronomía galardonada por Michelin y alojamientos elevados, convirtiéndose en el lugar ideal para unas vacaciones familiares de lujo.

Te contamos sobre increíbles opciones para disfrutar en familia y que puedan crear recuerdos únicos en cualquier época del año, con actividades y atracciones diseñadas para todas las edades.

Lujo y comodidad a un paso de la diversión

Para familias que buscan tranquilidad y un alojamiento original, Evermore Orlando Resort es ideal. Sus villas y casas con hasta 11 habitaciones, incluyen cocinas gourmet, piscinas privadas y acceso exclusivo a Evermore Bay, una playa tropical perfecta para relajarse.

Cerca de las principales atracciones, el Villatel Orlando Resort , ubicado en International Drive, ofrece villas amplias con piscinas privadas y fácil acceso a actividades como Fun Spot America y Congo River Golf.

Justamente, los aficionados al golf pueden encontrar un paraíso en el Hilton Vacation Club Mystic Dunes Orlando , que cuenta con un gran campo, además de servicio de transporte gratuito a los parques temáticos. Sus suites están diseñadas para ofrecer un ambiente relajante después de un día lleno de diversión.

Como un lujoso refugio, el Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World Resort ofrece relajación en espacios como la piscina Oasis solo para adultos, mientras los más pequeños pueden disfrutar del camp infantil gratuito o chapotear en el parque acuático Explorer Island. No hay que dejar de probar la propuesta de Capa, el restaurante de carnes del hotel ganador de una estrella Michelin, y un lugar espectacular para ver los impresionantes fuegos artificiales nocturnos.

JOHN MCKINNON

Gastronomía de Altura

Aunque muchos no lo saben, Orlando es un verdadero paraíso para los amantes de la buena comida, con 48 restaurantes en la Guía MICHELIN, incluidos 11 galardonados con la certificación Bib Gourmand.

Entre las propuestas reconocidas por MICHELIN, destaca The Ravenous Pig , con enfoque en la cocina americana moderna con un toque sureño y un menú que cambia según la temporada. Además, este sitio ubicado en Winter Park cuenta con su propia cervecería artesanal, ¡salud!

Para un ambiente sofisticado, Jack’s Place ofrece cortes de carne y mariscos de alta calidad, mientras que The Hampton Social busca transportarte al estilo costero de los Hamptons -la playa frecuentada por celebridades y millonarios de Nueva York- con mariscos frescos y cócteles creativos que se disfrutan mejor en su terraza al aire libre.

El toque cultural

El área de Winter Park es perfecta para familias que buscan un paseo relajado rodeado de arte y cultura. Con su atmósfera pintoresca, tiendas boutique y cafés al aire libre, este encantador vecindario ofrece museos únicos como el Charles Hosmer Morse Museum of American Art, que alberga una extensa colección de obras de Louis Comfort Tiffany.

Los interesados en experiencias culturales también deben explorar los jardines escultóricos del Albin Polasek Museum y el Rollins Museum of Art.

Originales parques temáticos

Si bien los parques temáticos más populares son el alma de Orlando -y la mayoría ha escuchado de Walt Disney World Resort, el destino tiene más opciones para quienes buscan algo diferente. Este es el caso de LEGOLAND Florida Resort , que cuenta con más de 50 atracciones, espectáculos y 14 zonas temáticas como LEGO NINJAGO World, inspirado en los populares juegos de construcción LEGO y en la serie de televisión. El parque acuático cuenta con una piscina de olas, un río lento para construir, toboganes acuáticos con caídas de 18 metros, toboganes corporales y una estructura interactiva de juegos acuáticos: DUPLO Safari.

Ubicada en el Florida Mall, Crayola Experience ofrece actividades interactivas para protagonizar tu propia página para colorear, espectáculos en vivo y más de 26 atracciones que despiertan la creatividad tanto de niños como adultos.

Para los amantes de la aventura, Gatorland combina naturaleza y emoción, pues alberga miles de caimanes y cocodrilos y ofrece actividades adicionales como tirolesas sobre pantanos, miniparque acuático y espectáculos diarios.

Diversión para grandes y chicos

Otras propuestas de entretenimiento incluyen ICON Park , con atracciones para toda la familia incluido The Wheel, una rueda de observación gigante; SEA LIFE Orlando Aquarium , con el único túnel oceánico de 360 grados de Florida, y el divertido Madame Tussauds Wax Museum , donde puedes posar con figuras de cera que te harán sentir cerca de tus artistas y estrellas favoritas, como Lady Gaga o Lionel Messi.

Tu visita puede cerrar con broche de oro con “Drawn to Life”, show que fusiona las acrobacias del Cirque du Soleil y la animación icónica de Disney. La historia gira en torno a Julie, una joven que hereda un regalo especial de su difunto padre: una animación inacabada. Con la ayuda de un lápiz mágico, se embarca en una aventura, inspirándose en sus recuerdos de Disney y descubriendo el poder de la imaginación y la importancia de seguir tu propio camino.