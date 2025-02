¿Qué hacer el 14 de febrero? 50 restaurantes para la mejor cita romántica en San Valentín

El Día de San Valentín se acerca y, en México, la tradición de celebrar el amor y la amistad se renueva con un protagonista indiscutible: la gastronomía. Dejar atrás los obsequios convencionales parece ser la consigna este año, pues una experiencia culinaria en un entorno romántico se posiciona como el plan predilecto para conmemorar esta fecha especial. ¿La razón? Los restaurantes se han consolidado como el escenario ideal para festejar, tanto para parejas consolidadas como para quienes buscan encender la chispa en una cita.

¿Por qué los restaurantes son la opción favorita para celebrar San Valentín en México?

La gastronomía, como eje central de una vivencia romántica y memorable, mantiene su atractivo entre los mexicanos. La atmósfera especial, la posibilidad de compartir sabores exquisitos y la oportunidad de disfrutar de una conversación íntima hacen de los restaurantes el espacio perfecto para celebrar San Valentín.

De acuerdo con recientes estudios, siete de cada diez mexicanos (un significativo 71%) anticipan demostrar su cariño a través de una salida gastronómica con esa persona especial. Esta tendencia se acentúa notablemente entre las parejas casadas, donde un abrumador 85% planea celebrar San Valentín en un restaurante. La conexión entre el amor y el buen comer se fortalece, para confirmar que esta celebración se centra tanto en lazos duraderos como en la magia de los nuevos comienzos románticos.

¿Cuánto cuesta cenar en estos restaurantes románticos en San Valentín?

La inversión en una cena romántica en San Valentín varía considerablemente dependiendo del restaurante elegido, la ubicación y el tipo de experiencia culinaria. La lista de los 50 restaurantes más románticos en México, realizada por la plataforma Open Table, abarca una amplia gama de precios para ajustarse a diferentes presupuestos. Desde opciones más accesibles hasta experiencias gastronómicas de lujo, la clave reside en seleccionar un lugar que se adapte a las preferencias de la pareja y que ofrezca un ambiente propicio para la ocasión.

¿Qué tipo de cocina ofrecen los restaurantes más románticos para San Valentín?

La diversidad culinaria es una de las grandes riquezas de México, y la lista de los 50 restaurantes más románticos refleja esta pluralidad de sabores y estilos. Encontrarás opciones para todos los gustos, desde cocina mexicana contemporánea que reinterpreta platillos tradicionales con toques vanguardistas, hasta restaurantes de alta cocina internacional con propuestas gastronómicas sofisticadas y elegantes.

También destacan restaurantes especializados en mariscos frescos, ideales para una cena con vistas al mar, así como acogedores bistros con ambiente íntimo y sofisticados steakhouses para los amantes de la carne. La lista incluye desde restaurantes con terrazas panorámicas hasta espacios con música en vivo, asegurando que cada pareja encuentre el ambiente perfecto para su cita romántica.

Top 50 restaurantes para una cena romántica en México

Para facilitar la elección del restaurante ideal para tu cita de San Valentín, te presentamos una selección de algunos de los establecimientos más destacados de la lista, organizados por región:

Baja California: Animalón

Baja California Sur: 7 Seas Seafood Grille, Acre Restaurant & Cocktail Bar, Casa Martín, Cocina del Mar en Esperanza Resort, El Farallon - Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, El Huerto Farm to Table, Jazz on the rocks, Nobu Los Cabos, Romeo y Julieta, The Green Room y, Torote Restaurant

Cancún y Riviera Maya: Funky Geisha Cancún, Harry’s Cancun Prime Steakhouse & Raw Bar, Navios, Nicoletta - Cancún, Porfirio’s Cancún, Puerto Madero – Cancún, Taboo Cancún, Tramonto at Vidanta Riviera Maya y, Wild Tulum

Ciudad de México: Alfredo Di Roma – Polanco, Bellini Restaurante Giratorio, Cityzen, El Balcón del Zócalo, Fónico, Huset, Ling Ling México, Nueve Nueve Bistro Mexicano, SAMOS - The Ritz Carlton México City, Sud 777 y, Taverna

Coahuila: Spiral y, Yasuko

Estado de México: La Gruta Teotihuacán

Guadalajara: Altezza, Barbarella, BRUNA Restaurante y, Negroni - Midtown

Guanajuato: Quince Rooftop

Nuevo León: Cantinetta

Nayarit: La Negra

Oaxaca: Casa Oaxaca El Restaurante y, Criollo

Puerto Vallarta: Barcelona Tapas - Puerto Vallarta, Cafe des Artistes - Puerto Vallarta, Hacienda San Angel Gourmet, La Cappella y, The Iguana Restaurant & Tequila Bar

Querétaro: Hacienda Laborcilla

¿Por qué se celebra San Valentín el 14 de febrero?

La celebración del 14 de febrero tiene raíces históricas que se remontan al siglo III en Roma. La historia más difundida nos habla de San Valentín, un sacerdote que desafió las órdenes del emperador Claudio II, quien había prohibido el matrimonio entre jóvenes para contar con soldados solteros y sin ataduras para la guerra. San Valentín, movido por el amor, casaba secretamente a las parejas jóvenes, lo que eventualmente le costó la vida. Fue encarcelado y ejecutado el 14 de febrero del año 270 por desobedecer al emperador y defender el amor.

En conmemoración a su valentía y a su sacrificio en nombre del amor, la Iglesia Católica instituyó el 14 de febrero como el Día de San Valentín. La leyenda cuenta que, mientras estaba en prisión, San Valentín se enamoró de la hija del carcelero y, antes de ser ejecutado, le escribió una carta de despedida firmada “De tu Valentín”, lo que dio origen a la expresión que se asocia con los amantes. En México, la celebración evolucionó hasta convertirse en el Día del Amor y la Amistad, con lo que se ampliaba el significado romántico para incluir también los lazos de amistad y compañerismo. Esta fecha, cargada de historia y simbolismo, nos invita a celebrar el amor en todas sus formas y a disfrutar de momentos especiales con nuestros seres queridos, siendo la gastronomía un excelente aliado para crear recuerdos imborrables en este San Valentín.