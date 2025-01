Así lucían las oficinas de Eugenio Derbez que fueron destruidas por los incendios en California

La ola de incendios que azota el área de Los Ángeles, California, ha dejado a miles de familias sin hogar y sin trabajo, al arrasar con toda construcción en el área, desde pequeñas casas hasta grandes edificios. La zona de Pacific Palisades y Santa Mónica, escenario de algunos de los fuegos más intensos, fue golpeada por las llamas y provocó la destrucción total de las oficinas de 3Pas Studios , la productora que Eugenio Derbez fundó hace más de una década junto a su socio, Ben Odell.

La esposa de Derbez, la cantante Alessandra Rosaldo, confirmó la noticia al relatar cómo la empresa quedó reducida a cenizas.

Alessandra Rosaldo recordó con tristeza tanto la pérdida material, como el golpe emocional para todo el personal que dependía de este espacio de trabajo. Además, lamentó el impacto para la comunidad latina de la zona, formada por cientos de trabajadores que se quedaron sin empleo de la noche a la mañana.

“Había miles de mexicanos y latinos trabajando en esa área que hoy están sin trabajo”, reconoció con evidente preocupación.

¿Qué importancia tenía 3Pas Studios para la comunidad latina?

La pérdida de las oficinas de 3Pas Studios trasciende la esfera personal de Eugenio Derbez. Esta compañía fue concebida como un espacio para impulsar el talento latino en Hollywood, con la intención de producir contenido tanto en inglés como en español para audiencias globales. Bajo la guía de Derbez y Ben Odell, 3Pas Studios desarrolló proyectos exitosos como “Overboard”, “How To Be A Latin Lover”, “The Valet” y la serie “Acapulco” de Apple TV+, además de realities como “De Viaje con los Derbez” y el programa “LOL: Last One Laughing” en su versión en español.

El enfoque de la empresa consistía en contar historias que conectaran con la comunidad hispana en Estados Unidos y, al mismo tiempo, cautivar al mercado internacional. Las oficinas, situadas en Pacific Palisades , funcionaban como el centro creativo y operativo de muchas de estas producciones. Su destrucción representa un duro golpe para un amplio equipo de colaboradores, mayormente mexicanos y latinos, quienes se quedaron sin un lugar de trabajo y con el desafío de comenzar de nuevo.

¿Cómo eran las oficinas e instalaciones de 3Pas Studios?

Las instalaciones de 3Pas Studios se encontraban en un espacio que combinaba diseño industrial y modernidad, con una estructura de techos amplios, elementos de madera en acabados naturales y grandes paneles de cristal que permitían el ingreso de luz natural.

Ubicadas en 2105 Colorado Ave, Santa Monica, CA 90404, estas oficinas contaban con un patio al aire libre rodeado de vegetación, áreas para descansar y mobiliario de exterior dispuesto de forma casual para promover la convivencia.

CORTESÍA SHOWCASE.COM

La amplitud del terreno donde se encontraba 3Pas Studios permitía interconectar varios edificios entre sí y con un extenso patio central que permitía la circulación fluida entre las distintas áreas. El diseño priorizaba la luz natural, con grandes ventanales de piso a techo y secciones de cristal que favorecían la transparencia y daban la sensación de un campus abierto. Era evidente la apuesta por un ambiente que favorecía el trabajo colaborativo.

Fotografías aéreas muestran cómo la construcción abarcaba una gran superficie, con pasillos exteriores y patios que ofrecían diversas opciones para el esparcimiento o la colaboración al aire libre. Los espacios abiertos estaban bordeados de naturaleza, combinada el concreto, la madera y el metal para crear un entorno moderno pero acogedor. Igualmente, las escaleras metálicas y los amplios corredores conectaban los distintos niveles, en una mezcla de funcionalidad y estética que caracterizaba a estas oficinas.

La disposición en forma de complejo, con varias edificaciones rodeando una plaza interior, resaltaba la sensación de comunidad y colaboración, pilares fundamentales de la cultura de trabajo impulsada por el estudio.

Cada sección estaba concebida para propiciar la convivencia entre creativos y productores, mientras que la amplitud de los espacios permitía albergar zonas de reunión y diversas actividades de producción audiovisual. En conjunto, todas estas áreas conformaban un punto de encuentro para el talento latino y el desarrollo de proyectos de gran alcance. Este entorno, hoy convertido en escombros, fue el centro neurálgico de la creación de proyectos impulsados por Eugenio Derbez y su socio Ben Odell.

¿Cómo sucedió la tragedia que afectó a Eugenio Derbez?

La tragedia se desencadenó en cuestión de horas. Alessandra Rosaldo, quien se encontraba con Eugenio Derbez y su hija Aitana, describió el pánico que sintieron al recibir las alertas en sus teléfonos cuando se encontraban en el freeway, al regresar de un día de convivencia familiar con los hijos del socio de Derbez, quienes también perdieron su hogar por el avance descontrolado de las llamas. Al llegar a su zona residencial, vieron con horror las montañas ardiendo y comenzaron a empacar los objetos más importantes para evacuar: documentos, pasaportes y computadoras.

Rosaldo recordó que, en un principio, parecían tener unas cuantas horas para prepararse, pero la situación cambió drásticamente al amanecer, cuando las patrullas tocaron a su puerta para ordenar la salida inmediata.

La familia se refugió temporalmente en Encino , lugar donde actualmente viven, aunque permanecen en estado de alerta amarilla. Con alivio, confirmaron que su vivienda principal no fue alcanzada por el fuego, pero la cercanía de las llamas hizo que fuera imprescindible evacuar para proteger su integridad física y la de los suyos.

¿Cuál es el impacto para Eugenio Derbez y su equipo de trabajo?

Aunque su casa actual sigue en pie, el golpe emocional y económico para Eugenio Derbez ha sido considerable. Rosaldo expresó su preocupación al ver a colegas y amigos perderlo todo, incluyendo la comunidad de trabajadores que dependían de 3Pas Studios como su sustento. La productora, con sede central en Los Ángeles, mantiene centros de operación en Ciudad de México, Miami y Nueva York, por lo que ahora el reto será reorganizarse y seguir adelante con los proyectos que tenían en marcha.

Derbez y Rosaldo han manifestado su solidaridad con todas las personas afectadas, especialmente los latinos que han quedado en situación vulnerable. Ambos se han sumado a los esfuerzos de ayuda, intentando apoyar a familiares, amigos y vecinos que sufren las consecuencias de estos incendios alimentados por los fuertes vientos de Santa Ana, las altas temperaturas y la sequedad de la vegetación de la región.