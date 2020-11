Siete cocteles que no pueden faltar en el Día de Acción de Gracias

Este 2020, mientras le das los toques finales al pavo, ofrece a tus invitados una selección de cocteles para el Día de Acción de Gracias.

Este 26 de noviembre se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Como cada año, la tradición norteamericana de dar gracias por la cosecha se festeja en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre.

Por ello, y ya sea por que tienes amigos que celebran el Thanksgiving Day o porque tu familia acostumbra a unirse a esta fecha tan especial para los norteamericanos, aquí te dejamos algunas bebidas que no pueden faltar en tu cena:

1.- TURKEY DAY MARTINI

Uno de los cocteles que no pueden faltar este día es el Turkey Day Martini. Saca el bartender que tienes dentro de ti y crea uno de los mejores drinks para este día.

INGREDIENTES

1 ½ oz. de Stoli Ohranj vodka

1 oz. de jugo de arándano

½ oz. de jugo de limón

½ oz de jarabe de maple

Prosecco (Aprox ½ oz. para rellenar)

Cascara de limón y arándano para decorar

Copa de Martini

PREPARACIÓN

Enfriar previamente la copa de Martini, posteriormente mezclar todos los ingredientes en la coctelera con hielo. Servir en la copa de Martini y decorar con la cáscara de limón y el arándano.

2.- GUMMY MULE

Brinde por la temporada con este cóctel verdaderamente otoñal y que es digno de hacer para el Día de Acción de Gracias. Después de probarlo te aseguramos que querrás prepararlo en otras fechas festivas.

INGREDIENTES

1 ½ oz. (5cl.) Stoli vodka infusionado con gummy bears

Stoli Ginger Beer

Hielo picado

Cerveza de jengibre Stoli

Gummy bears, naranja para decorar, sombrillas

Stoli mule mug

PREPARACIÓN

Macerar el Stoli con los gummy bears al menos por 24 horas a temperatura ambiente. Posteriormente poner el Stoli infusionado en la taza. Agregar el hielo y rellenar con cerveza de jengibre Stoli. Decorar con gummy bears adheridos a la taza y con la cascara de naranja.

3.- VINO CALIENTE

Si no tienes mucho tiempo para preparar un coctel, no te preocupes. Tus invitados agradecerán tener esta bebida hecha de último momento. Se trata del vino caliente en el que solo necesitas tener un vino tinto, algo de brandy o bourbon y unas ramitas de canela. Esta preparación no te lleva más de 20 min.

INGREDIENTES

1/2 botella de vino tinto afrutado (como syrah)

2 onzas de Bourbon o brandy

2 vainas de anís estrellado

1 tira larga de piel de limón o naranja

1 cucharadita de azúcar

Adorne: Palitos de canela

PREPARACIÓN

Agregue todos los ingredientes en una cacerola pequeña. Cocine a fuego lento hasta que esté tibio (no hierva), retire del fuego y deje reposar durante 5-10 minutos. Sirva en tazas o poncheras. Un plus es adornarlo con ramitas de canela.

4.- CHOCO GLOW

Dale a tus invitados un delicioso coctel dulce y lleno de sabor con este sencillo, pero elegante coctel. Además, con el frío será ideal para esta ocasión.

INGREDIENTES

50 ml de Licor 43 Original (1 parte / 1 ¾ oz)

80 ml de chocolate caliente (2 partes / 2 ¾ oz)

1 café espresso caliente

Nata montada

Decoración: Frambuesa fresca y chocolate rallado

PREPARACIÓN

Mezcla chocolate caliente, espresso y Licor 43 y agrega crema batida. Decora con una frambuesa y un poco de chocolate negro rallado.

5.- PIÑA COLADA

Los clásicos nunca pasan de moda. Deleita a tus invitados con una Piña Colada que además de ser vistosa, te hará lucir muy bien. Es recomendable beberla después de la cena.

INGREDIENTES

50 ml de Licor 43 Original (5 partes / ¾ oz)

50 ml de leche de coco (5 partes / ¾ oz)

10 ml de coñac (1 parte / ⅓ oz)

20 ml de crema batida con azúcar (2 partes / ¾ oz)

Unas gotas de jugo de limón

2 rodajas de piña

Decoración: Un trozo de piña fresca con corteza y un brote de menta

PREPARACIÓN

Pica dos rodajas de piña en trozos pequeños y en un shake agita Licor 43, leche de coco, jugo de limón, el brandy y crema con cubitos de hielo. Agita bien y sírvela en un vaso. Decora con una piña y una rama de menta.

6.- MOJITO CON CERVEZA

Si a tus invitados les gusta la cerveza, no dejes pasar esta oportunidad y consentirlos con un coctel que seguro los enamorará.

INGREDIENTES

Cerveza Heineken

8 hojas de hierbabuena

30ml de jarabe natural

30ml de jugo de limón

45ml de Ron Blanco

Hielo

PREPARACIÓN

En un vaso largo coloca las hojas de hierbabuena, el jarabe natural, jugo de limón y Ron para poder aplastarlo con un mortero, esto hará que se libere el aroma y sabor de la hierbabuena que se impregnará en los demás ingredientes. Pon la mezcla en un vaso y llénalo a tope con hielo, posteriormente rellénalo con Heineken.

7.- NEGRONI CORAJE

Sin duda después de cenar nada mejor que un negroni, dale a tus invitados un coctel que será memorable para esta ocasión.

INGREDIENTES

45 ml Corajito Clásico

30 ml Mezcal Premium

30 ml Campari

Técnica: Refrescado

Vaso: Old Fashion

Decoración: Twist de Naranja

PREPARACIÓN

En un vaso para mezclar sirve hielos, 45 ml de Corajito Clásico, 30 ml de Mezcal Premium, 30 ml de Campari y con una cuchara o agitador revuelve hasta que aparezca condensación en la superficie del vaso, después sirve todo en un vaso bajo tipo Old Fashion y decora con un twist de naranja.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

