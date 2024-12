Tiffany & Co. presenta su nueva tienda en Bal Harbour Shops en Miami

La fachada, también diseñada por Peter Marino, presenta paneles de metal realzados con iluminación Tiffany Blue®. Esta entrada fusiona el arte con la artesanía, y la modernidad con la tradición, lo cual otorga al exterior una textura singular y una elegancia atemporal.



La tienda ofrece una atmósfera única que brinda una experiencia de compra más allá de lo ordinario. Con el propósito de reafirmar la larga conexión de Tiffany & Co. con las artes, Marino seleccionó una serie de obras de artistas contemporáneos reconocidos, específicamente para esta ubicación, como Reaching for the Light de Jules de Balincourt y dos obras de Matthew Weinstein de su serie Sun over Miami Beach.

Cortesía

Al ingresar, los clientes son recibidos por una obra del renombrado ceramista Peter Lane: una pared personalizada decorada con flores de orquídea en blanco y paladio. La curaduría de arte en esta nueva tienda evoca una sensación de alegría que, instantáneamente sumerge a los visitantes en el encanto de Tiffany.

A lo largo de la tienda, los clientes pueden descubrir las colecciones más emblemáticas de la Casa, como HardWear, T, Lock y Knot. Estas icónicas colecciones se exhiben en vitrinas que brillan en contraste con el mural de cerámica del fondo.

Cortesía

Para celebrar la creatividad e innovación de Tiffany, la galería de Alta Joyería y la galería de Jean Schlumberger presentan las creaciones más exclusivas de la Casa. En este espacio, arte, decoración y arquitectura se entrelazan mediante materiales lujosos y hechos a la medida, como incrustaciones de nácar y hoja de oro que evocan a los diseños de Jean Schlumberger.



La tienda también ofrece una experiencia de compra íntima gracias a sus salones privados. Estos, crean una atmósfera de sofisticación y lujo para los clientes de Tiffany & Co. Piezas de diseño artesanal, como una mesa de cóctel de bronce creada por Michael Pohu con diseños geométricos, un escritorio de madera de Maison Jansen con una cubierta de cuero personalizada, y un par de cajas únicas de Peter Marino, recubiertas en hoja de plata con detalles de turquesa, generan una mezcla dinámica de artesanía sin igual.

La nueva tienda, ubicada en Bal Harbour Shops en 9700 Collins Avenue, es un testimonio del compromiso continuo de la Casa con sus clientes en la región. Para más información, visite www.tiffany.com.