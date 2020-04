6 tips de Lady Multitask para enfrentar la cuarentena del Covid-19

Por Cecilia Morales Andere @CARASmexico

Ahora que el Covid-19 acapara todas las fuentes de información, platicamos con Mercedes y Pilar Palomar, socias fundadoras de Lady MultiTask, una plataforma para el empoderamiento femenino que hoy día cuenta con 400 mil mujeres que se ayudan mutuamente dentro de toda la república y en algunas ciudades de Estados Unidos, Sudamerica y Europa, para puntualizar qué es lo que podemos sacar de bueno en esta situación nueva de nuestro diario vivir.

¿Cómo sacar lo bueno de lo malo?

Algo básico es puntualizar en la parte del cuidado físico y espiritual, haciendo una introspección personal, darle un significado a lo que hacemos. Es momento de priorizar y re evaluar los valores que son realmente importantes para nosotros.

Ámbito profesional

Ser muy honestos en nosotros y ver lo que hacemos. ¿Realmente nos gusta, es el camino que queremos seguir o estoy ahí porqué la vida me puso en ese lugar?

Cuidado personal

Darnos cuenta de que a veces vamos en modo “robot” y dejamos a un lado la oportunidad de hacer ejercicio o una buena comida, mejorar la calidad de nuestros pensamientos.

Tratar de poner menos atención en lo externo: trabajo, familiares para que no sea esto lo que decida nuestra vida y podamos hacer lo que realmente queramos hacer.

Es muy importante planear nuestro día. Ponernos una hora para hacer alguna actividad que realmente nos haga crecer: meditación, deporte, pintura o cocinar, no importa lo que sea , pero que nos ayude a desconectarnos de la rutina.

El coronavirus, Covid-19, nos brinda estos momentos y debemos aprovechar la oportunidad de ir hacía adentro; encontrar algo propio que nos llene y nos enriquezca como seres humanos.

Espiritual

Enfoque de vida y valores. Es momento de priorizar y enfocar nuestros valores. “No se trata de juzgar, pero en una situación tan vulnerable como la que estamos viviendo, en la que nos invita al cuestionamiento de qué es realmente importante para mí, debemos poner atención para tener siempre presente nuestras habilidades, cosas buenas, áreas de oportunidad y decir honestamente hacía dónde queremos encaminar nuestras vidas”, nos platica Pilar.

La importancia de la honestidad en todas nuestras actividades. “A veces nos quedamos en una situación en la que no somos felices por nuestras propias limitantes y con el tiempo nos damos cuenta de que no era tan importante, que realmente nos estábamos consumiendo, llámalo trabajo, amigos, alguna actividad social o cualquier cosa que nos impida realizar nuestro proyecto. No es fácil saber hacía dónde vamos, pero con saber hacía dónde no queremos ir ya tenemos el primer paso”, comenta Mercedes.

Contacto con la comunidad

Asegúrate de pertenecer a una comunidad que aunque a veces, no podamos convivir de cerca, tenemos la ventaja de la tecnología. Debemos estar presentes en alguna comunidad, pertenecer a un grupo de personas que nos sumen y nos llenen de positivismo. Que compartan alegría, esperanza, éxitos y templanza, más que las situaciones negativas (que aunque son una dura y triste realidad) que traiga el Covid-19.

Darnos el tiempo para estar con ellos, aunque ahorita sea de manera virtual y aprovechar el tiempo que tenemos de estar en casa con nuestra familia.

“Yo escucho miles de opiniones en las que me dicen que extrañan la comida con la familia, con los abuelos y hermanos, no he escuchado decir: extraño mi reventón de los sábados”, afirma Pilar.

Vivamos en conciencia

La invitación de Lady Multitask es hacer conciencia de lo que se vive en nuestros tiempos, en una etapa en la que la incertidumbre nos puede generar angustia, sin embargo el apoyo en la comunidad a la que pertenecemos nos puede servir para afrontar el diario vivir de una manera positiva.

“Lady Multitask creó los Juevecitos para Ladies en las que por medio de la tecnología nos juntamos en una sesión divertida y amena para platicar, compartir y sumar experiencias. Es como ir a tomar un café o copa de vino con tus amigas y estar en contacto con la comunidad. Los datos los encontrarás en las stories de instagram de LMT o con las City Managers de tu comunidad. En verdad, es una gran herramienta en tiempos del Covid-19″, añade Mercedes.

“Tenemos muy claro que a partir de ahora y de la situación mundial que trajo el Covid-19, el valor y la moneda de cambio cambió”, finaliza Pilar.

