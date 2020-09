Zona Maco recorre fechas para su edición 2021

View this post on Instagram

"No soy una fotógrafa de arquitectura, veo mis obras como retratos de espacios." – Candida Höfer — “I am not an architecture photographer, I see my work as portraits of space.” — 1. George Peabody Library Baltimore, 2010. Impresión cromogénea, 181.6 × 196.5 × 4.4 cm. www.artsy.net @ngadc 2. Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México III, 2015. Impresión cromógena, 180 x 231.8 cm. @galeriaomr 3. Candida Höfer. Foto vía koturltd.com #ZsonaMaco #ZonaMaco