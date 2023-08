Matisse está de regreso a las baladas presentando su nuevo sencillo “Necesito un favor”

Matisse nos captura una vez más con su más reciente video musical “Hazme un favor”. Un recorrido desgarrador sobre el desamor y los últimos deseos antes del gran adiós.

El nuevo sencillo anuncia su estreno y llega a todas las plataformas este Jueves 10 de Agosto junto con su video oficial en el cual los integrantes nos transmiten el dolor y la tristeza de terminar una relación. Pablo, Melisa y Román lograron crear un increíble video para el nuevo sencillo con excelentes vestuarios y un escenario perfecto para transmitir ese doloroso y melancólico sentimiento del desamor.

Sobre esta canción Matisse nos cuentan:

Platicamos con Pablo, Melissa y Román sobre la historia detrás de esta canción, así como la cantidad infinita de melancolía que desencadena en quien la escuche.

Estamos presentando nuestro nuevo sencillo, “Necesito un Favor” canción de dolor, muy triste. Cuando piensas “esta persona ya me dejó”, y quieres decirle “por favor antes de que te vayas hazme un paro, hazme sentir que me quisiste”. Aunque es interesante porque sabemos que al momento de terminar ya no aplica estar desesperado y decirle “hazme un favor”.

Además, Matisse acaban de empezar su gira llamada “Norte a Sur”, una mezcla de todas las canciones que han sacado a lo largo de su carrera. Es un gran show y pueden encontrar las fechas en sus redes sociales.

Ya puedes escuchar el nuevo sencillo de Matisse en todas las plataformas de streaming. “Necesito un favor” es una canción melancólica que no te puedes perder.