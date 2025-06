Calzado elegante para los días de lluvia en CDMX

Con las lluvias intensas en la CDMX y el Estado de México, el calzado no solo debe ser funcional, sino también elegante para quienes no quieren sacrificar estilo. Aquí van 3 tipos de calzado ideales para esta temporada, pensados para ofrecer resistencia al agua, seguridad al caminar y un look sofisticado:

Botas Chelsea de goma o cuero impermeable

Son versátiles, se ajustan bien al tobillo y su diseño sin cordones evita filtraciones. Las versiones en goma mate o cuero tratado lucen igual de elegantes con jeans, pantalones de vestir o faldas. Una suela antideslizante y fácil de limpiar te cambiará el día.

Catherine Falls Commercial/Getty Images

Mocasines impermeables con suela chunky

Un clásico del calzado formal, ahora con suelas gruesas antideslizantes y materiales como goma vulcanizada o cuero hidrofugado. Son ideales para oficina o reuniones, sin sacrificar elegancia. Se pueden llevar con calcetas térmicas invisibles o pantalones tobilleros sin preocuparse por salpicaduras.

Pinterest. Pazhii Castro

Botines de tacón bajo

Son perfectos para quienes prefieren un poco de altura sin perder tracción ni protección. Los hay en versiones de gamuza tratada, cuero sellado o materiales sintéticos impermeables. Aportan estructura al look y se adaptan tanto a outfits formales como más urbanos o minimalistas.

En una ciudad con un clima tan impredecible como lo es la CDMX, salir de tu casa con preparada con un calzado elegante, cómodo y preventivo de lluvias, será tu mejor aliado esta temporada.