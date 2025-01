Cuánto costará reconstruir Los Ángeles tras los dramáticos incendios: la millonaria cifra que evalúan los expertos

Los incendios que azotan el sur de California desde el pasado martes 7 de enero no han dado tregua y siguen avanzando, hasta el momento se han registrado 27 muertos y más de 12,300 estructuras destruidas, se han quemado más de 160 kilómetros cuadrados (casi tres veces la isla de Manhattan) y ha obligado a la evacuación de más de 150 mil ciudadanos.

¿Cuánto costará reconstruir Los Ángeles?

Esta catástrofe se ha comparado con la del incendio de Camp al norte de California en 2018, el cual derribó al menos 18 mil estructuras, sin embargo, este panorama es diferente, pues Zillow valora la vivienda media en el código postal de Pacific Palisades (que ha quedado devastado por los recientes incendios) entre 3,4 y 4,7 millones de dólares; y en el código postal de Altadena, en 1,3 millones de dólares.

Este factor es el que ha impulsado a que las primeras estimaciones de pérdidas sean más altas, que ahora alcanzan los 30 mil millones de dólares, según Wells Fargo, empresa de servicios financieros.

Pero es muy complicado dar un coste exacto, sobre todo cuando, lamentablemente, la pesadilla aún no termina.

Recientemente, Bloomberg estimó que, con los altos valores de las propiedades, los daños catastróficos y la pérdida de actividad económica, los incendios forestales de Los Ángeles podrían costar hasta 275 mil millones de dólares, pero podría quedarse corto.

Otro factor a tomar en cuenta es que, de esas más de 12 mil estructuras destruidas, no se sabe todavía cuántas eran viviendas y cuántos edificios, tiendas, locales y otros, así que los costos cambian.

En su última estimación del pasado martes, los analistas del banco de inversiones Keefe Bruyette & Woods predijeron pérdidas de propiedades aseguradas de hasta 40,000 millones de dólares, el doble de su estimación del día anterior, según reportó Realtor.

De acuerdo con The New York Times, Margaret Walls, directora del Programa de Riesgos Climáticos y Resiliencia de Resources for the Future, dijo: “No estoy segura de que haya suficiente dinero para todos. Las comunidades no han descubierto cómo pagar por esto”.

¿Qué están haciendo las aseguradoras en medio de los incendios en California?

En redes sociales, muchas personas se preguntan qué están haciendo las aseguradoras ante este panorama, sin embargo, estas compañías han cancelado miles de pólizas en las áreas afectadas en los últimos años, y la aseguradora de último recurso respaldada por el estado limita la cobertura a 3 millones de dólares por propiedad residencial.

Además, se necesitará de fondos públicos para reparar y reconstruir las líneas eléctricas, carreteras, alcantarillado y la infraestructura hídrica, la cual quedó contaminada con las cenizas.

De ser ciertas las estimaciones de Keefe Bruyette & Woods, de pérdidas de propiedades aseguradas de hasta 40.000 millones de dólares, esto convertirá a los recientes incendios forestales en el mayor evento de pérdidas de la industria de seguros contra incendios forestales de la historia, superando los 11,500 millones de dólares en pérdidas aseguradas del Camp Fire de 2018.