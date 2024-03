Konstantin Koltsov, el novio de Aryna Sabalenka, se habría suicidado. Esto es lo que sabemos

El mundo del deporte se sacudió al enterarse de la muerte del exjugador de hockey sobre hielo bielorruso Konstantin Koltsov, el novio de Aryna Sabalenka, quien según las autoridades, las evidencias apuntan hasta ahora a que se habría suicidado.

Koltsov, de 42 años, fue encontrado sin vida en el St. Regis Bal Harbour Resort tras un aparente suicidio, según informó el Departamento de Policía de Miami-Dade. Las autoridades recibieron una llamada a las 12:39 horas del lunes alertando sobre un hombre que saltó desde un balcón del lugar. Aunque no se sospecha de ningún delito, la oficina de homicidios ha asumido la investigación para esclarecer los hechos.

Quién era Konstantin Koltsov, el novio de Aryna Sabalenka

Konstantin Koltsov representó a Bielorrusia en los Juegos Olímpicos de 2002 y 2010, además de jugar 144 partidos con los Penguins de Pittsburgh de la NHL entre 2002 y 2006, anotando 12 goles y colaborando con 26 asistencias. Su trayectoria también incluyó ser segundo entrenador del club ruso Salavat Yulaev Ufa y entrenador asistente de la selección nacional masculina.



Dmitry Baskov, entrenador de la selección nacional de Bielorrusia, elogió a Koltsov como un líder indiscutible y un ejemplo de dedicación y trabajo duro.

Aryna Sabalenka guarda silencio tras la muerte de su novio Konstantin Kolstov

Sabalenka, segunda tenista del mundo, se encuentra en Florida para el Abierto de Miami de la WTA. Aunque no se ha emitido un comunicado oficial por parte de su equipo, se espera que continúe en el torneo. No obstante, se ha anunciado que no habrá conferencias de prensa después de sus partidos.

