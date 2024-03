Así reaccionó Dan Schneider tras ver el documental que evidencia los abusos en sus sets de Nickelodeon

Dan Schneider, exproductor de Nickelodeon, rompió su silencio después de ver el documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, que aborda acusaciones sobre entornos tóxicos en el lugar de trabajo para actores infantiles y equipos de series de Nickelodeon que él creó y dirigió.

En una entrevista con BooG!E, Schneider expresó su arrepentimiento por ciertos comportamientos pasados y ofreció disculpas a quienes hayan sentido afectados. Reconoció que algunos aspectos de su pasado profesional son embarazosos y que lamenta profundamente haber causado dolor a algunas personas.

El documental hizo varias acusaciones contra Schneider, incluida la tolerancia de condiciones tóxicas en el lugar de trabajo y el presunto maltrato al elenco y equipo en sus sets de TV. Schneider se enfrentó a estas acusaciones, admitiendo que algunas de las prácticas en su carrera no fueron apropiadas y que lamenta profundamente haber causado dolor a las personas afectadas.

¿Quiénes han acusado a Dan Schneider?

La lista de los actores que trabajaron con Schneider y que se quejaron de conducta indebida incluso del mismo prodctor es larga, pero los casos más sonados fueron los de Jennette McCurdy y Alexa Nicolaz, y recientemente, en “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, Drake Bell confesó haber sufrido de abuso sexual por uno miembro del equipo de Schneider.

La revelación de Drake Bell es uno de los momentos más impactantes de la serie documental. El actor se identificó como la víctima en el caso de violación de Brian Peck. Schneider afirmó que no contrató Peck, quien fue al entrenador de diálogo en Nickelodeon y fue condenado por agredir sexualmente a un actor infantil en 2004.

Schneider también abordó las bromas inapropiadas en la sala de guionistas, reconociendo que algunas de ellas se pasaron de la raya y que deberían ser eliminadas de los episodios que aún se emiten. Expresó su compromiso de hacer cambios y aseguró que habrá terapeutas con licencia en el set para supervisar a los actores infantiles y el proceso de filmación.

El video de reacción de Schneider generó un debate en redes sociales sobre la responsabilidad de los productores en la protección del bienestar de los actores infantiles en la industria del entretenimiento. Aunque Schneider ha recibido críticas, algunos han elogiado su disposición a enfrentar las acusaciones y su compromiso para cambiar lo que hizo mal.

