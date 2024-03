Drake Bell hace fuertes revelaciones sobre el abuso que vivió cuando era estrella infantil de Nickelodeon

Después de años de silencio, Drake Bell se dispuso a contar la historia de abuso que vivió a manos de uno de sus compañeros en Nickelodeon, que contrario al resto de los integrantes con los que solía convivir, describió como una persona adulta que era perfectamente consciente de sus actos. Estas valientes declaraciones tuvieron lugar después de más de 20 años de lo ocurrido y han conmocionado a sus miles de seguidores, quienes no han dudado en externarle su apoyo.

Drake Bell revela las agresiones sexuales que sufrió en su infancia y juventud

Durante su intervención en la serie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, que mediante investigaciones y testimonios ha recopilado varios de los casos de abuso que se suscitaron contra estrellas infantiles a inicios de los 2000, Drake contó cómo recuerda el inicio de esta pesadilla que le hizo pasar Brian Peck.

El actor fue víctima de agresiones sexuales mientras rodaba The Amanda Show Paramount

“Yo estaba durmiendo en el sofá, donde solía dormir cuando hacíamos pijamadas. Abrí los ojos y él me estaba agrediendo sexualmente”, reveló Drake Bell, quien precisó que esto ocurrió cuando él tenía entre 11 y 12 años.

Según el relato de Bell, su abusador tuvo oportunidad de perpetrar la agresión ya que primero se concentró en ganarse enteramente la confianza de todos los elencos, conformados en su mayoría por menores de edad. Además, también procuraba mostrarse como una persona intachable, lo que hacía pensar a los padres de familia que sus hijos estaban en buenas manos.

Brian Peck sería el actor de Nickelodeon que agredió a Drake Bell cuando era niño Nickelodeon

Te puede interesar: Quién es Adan Bañuelos, el nuevo novio mexicano de Bella Hadid

Drake señala a Brian Peck como su abusador y cuenta las recibió amenazas por parte de superiores

Este condenable ataque habría ocurrido en la residencia de Brian Peck, a quien Drake Bell señaló plenamente como su agresor. Dicha propiedad estaba ubicada en Los Angeles y el entonces actor infantil solía dormir ahí algunas noches mientras rodaba la segunda temporada de The Amanda Show. De acuerdo con su versión, la decisión de que se quedara ahí estaba motivada por la distancia que existía entre el set y la casa de su mamá.

“Me quedé paralizado y estaba en shock. No tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar, tampoco tenía claro cómo podía salir de esta situación”, recuerda Bell, quien revivió las disculpas que Peck le pidió tras el primer abuso, asegurándole que nunca más volvería a pasar.

Sin embargo, los asaltos se repitieron, lo que lo hizo sentir profundamente vulnerable y temeroso, ya que siendo un niño se había percatado del poder que Brian Peck tenía dentro de Nickelodeon.

Esta influencia era tal que incluso su padre, Joe Bell, fue acusado de ser homofóbico cuando expresó que le disgustaba el hecho de que un adulto quisiera pasar tanto tiempo con menores de edad a solas. Asimismo, recibía constantes amenazas de Peck, quien le trataba de hacer creer que si hablaba, nunca podría trabajar en grandes producciones de nuevo.

Drake Bell reveló que guardó silencio por muchos años hasta que decidió contarle a su mamá Getty

Finalmente, Drake revivió que la primera persona en saberlo fue su madre, pues se armó de valor y decidió contarle cuando se enteró de que Brian Peck estaba tratando de conseguir un papel en Drake&Josh, la serie que catapultó a Bell al estrellato mundial. Sobre qué ocurrió después, el también cantante agregó que se procedió con una investigación policial que los mandos del canal procuraron mantener en silencio.