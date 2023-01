El MAP rinde caluroso homenaje a Marie Thérèse Hermand de Arango

La familia Arango recibe en su honor una jícara elaborada por Ángel Santos y placa conmemorativa en agradecimiento a la fundadora del recinto.

Por Karla Reynoso

Fotos Arturo Quintero

La Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México hacen emotivo homenaje en memoria de su presidenta fundadora Marie Thérèse Hermand de Arango, quien falleció el pasado 14 de diciembre.

Walther Boelsterly, director del MAP habló sobre su labor de dignificar el trabajo de los artistas mexicanos y de su tenacidad para crear este espacio. Comentó que con la ayuda de la familia Arango se realizará una exposición con obras mexicanas de su colección personal recolectadas a lo largo de su vida.

En nuestra última entrevista con Marie Thérèse Hermand nos hablaba de su anhelo de darle un sueldo justo a los artesanos mexicanos, “mi sueño es consolidar a un grupo de gente joven y comprometida que se identifique con la hermosa artesanía mexicana, para preservar el trabajo de los artesanos, con salarios justos y dignos, así como alimentar los conocimientos de las futuras generaciones posicionando las exposiciones y el nombre de México en distintos museos del mundo”.

Recordamos como nos comentaba Marie Thérèse Hermand de Arango el año pasado sobre su colección personal, “en la parte personal, he comprado obras antiguas -hasta cinco siglos atrás-, de los años en los que nació el arte popular y que, en la actualidad, ya casi no existen. Mi ilusión es rescatar estas técnicas ancestrales para que no se pierdan”.

Paula Arango dio un discurso emotivo sobre su experiencia a lo largo del verano pasado,” ocurrió lo que tanto me temía, esa enfermedad llegó a nuestras vidas y la cual intentó vencer con total discreción. Encontraremos el consuelo en el recuerdo de tu grandeza, te elegiría en esta vida y en mil más. Tuve la mejor mamá del mundo”.

Sus hijas Manuela, Paula y a su esposo Manuel Arango recibieron una jícara de barro del ceramista Ángel Santos, la pieza semeja el cuenco que forman las manos juntas, el artista comenta “como la gente de corazón generoso”.

GALERÍA

Te puede interesar: GRETA THUNBERG: RAZONES POR LAS QUE ESTA ACTIVISTA DE 20 AÑOS ES TAN FAMOSA

Carolina Herrera de cuánto es su fortuna