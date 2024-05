Los momentos imperdibles de la Met Gala 2024

La Met Gala 2024 es como el Super Bowl para todos los amantes de la moda. Es una noche en el Museo Metropolitano de Nueva York donde incluso nuestras celebridades favoritas esperan recibir una invitación, una noche en la que todo gira en torno al tema elegido por Max Hollein y Daniel H. Weiss, el director y presidente del Instituto del Traje, respectivamente, y Anna Wintour. Este año, eligieron el tema de la exhibición del Met “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” y el dress-code para la gala: “The Garden of Time”.

Este evento, que siempre se celebra el primer lunes de mayo, nos ha regalado algunos de los momentos más icónicos en la historia de la moda y la cultura pop, que nos encanta revivir, como cuando la Princesa Diana asistió en 1996, y cuando Lady Gaga sorprendió a Donatella Versace con un pastel de cumpleaños por su cumpleaños 61 en 2016. Estamos ansiosos por volver a visitar los momentos más icónicos y aquellos que podrías haberte perdido de la Met Gala 2024 que sin duda alguna permanecerán en el tiempo.

La llegada de Rebecca Ferguson

La estrella de “Dune Parte Dos” llegó a la Met Gala 2024 vistiendo Thom Browne. Cubierta por un abrigo totalmente negro, reveló su look completo, que consistía en un vestido de lentejuelas. El abrigo tenía un forro azul cielo por dentro, con tres cuervos volando desde el abrigo hasta el vestido.

Gigi Hadid regala rosas amarillas a sus fans.

Antes de llegar a la Met Gala 2024, la supermodelo Gigi Hadid dejó a todos impresionados con un vestido blanco fuera del hombro adornado con una flor amarilla y hojas verdes. Antes de salir del hotel, regaló rosas amarillas a los fans que esperaban verla.

Cambio de look de Zendaya

Zendaya fue sin duda alguna una de las mejor vestidas con un look de Maison Margiela, acorde al tema de la Met Gala 2024. Sin embargo, para nuestra sorpresa, la reina de la alfombra roja nos sorprendió con un segundo look después del cierre de la alfombra roja.

Sarah Jessica Parker in Richard Quinn

Sarah Jessica Parker canalizó su Carrie Bradshaw interior con un look que solo ella podría lucir tan bien. Desde el vestido hasta el sombrero, todo de ella en la Met Gala 2024 simplemente grita Sex and the City.