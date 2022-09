A los 15 años, Tania Ladeiro se adentró en el mundo de la moda y hasta la fecha, es una de sus más grandes pasiones. Desde siempre, uno de sus sueños fue sacar su propia colección de moda y estilo, por este motivo nació su emprendimiento Tania Ladeiro Home.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Einar González

Styling Joyería Tiffany & co. Vestido Fendi

Las CARAS del emprendimiento: Tania Ladeiro

¿Cómo nació tu emprendimiento?

T.L: Cuando nos mudamos de casa con mi marido, yo estaba embarazada de mi hijo mayor y era la encargada de decorar y amueblar todo, por más que busqué y busqué muebles, no encontraba algo que me encantara por completo, siempre quise emprender en algo relacionado con moda, fue así como nació la idea de tener mi mueblería y compartir con las personas estos productos 100% mexicanos y sustentables. Nació hace 4 años, debido a la pandemia lo cerré un tiempo, pero ya estamos con todo nuevamente.

¿Qué fue lo más difícil de haber emprendido?

T.L: Comenzar. Al principio estaba un poco perdida, a pesar de que ya había estudiado al respecto, no sabía cómo empezar. Busqué artesanos en diferentes lugares para poder colaborar, encontrar mi equipo fue la parte más compleja, aunque haya sido complicado, lo disfruté muchísimo.

¿Cuál es tu parte favorita de haber emprendido?

T.L: Que pude lograr llevarlo a cabo, es como mi tercer hijo, siempre había soñado con emprender en algo que me apasiona y fuera cien por ciento mío, creció y nació del amor más puro, le echo muchísimas ganas, es una experiencia muy bonita.

¿Tus proyectos dentro de Tania Ladeiro Home tienen tu esencia?

T.L: Completamente, es algo muy mío, a pesar de que todo sea personalizado y adecuado al gusto del cliente, son muebles que llevan mi estilo, son modernos, neutros y orgánicos para crear conciencia de ayudar y mejorar el ambiente.

¿De dónde nace tu inspiración?

T.L: Cada colección representa algo diferente, la primera fue inspirada en Nueva York, cuando veía la serie Sex and the City me llamaba más la atención los muebles que la trama, busqué traer ese estilo, Canaria, ya que soy española, México e Italia, me inspiro en ciudades.

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores?

T.L: No se queden con la duda, si sueñan con algo, hagan todo lo que esté a su alcance para cumplirlo. Muchas veces la gente desanima, pero confíen en ustedes, en su pasión e intuición.