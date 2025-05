Murió a los 89 años Pepe Mujica, expresidente de Uruguay

En enero de 2025, Pepe Mujica habló del complicado estado de salud que padecía. “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni una cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”.

Ayer, la ahora viuda del expresidente de Uruguay confirmó que Mujica se encontraba en cuidados paliativos debido al cáncer terminal que lo aqueja desde el año pasado. Incluso él informó que el tumor en el esófago que le detectaron hizo metástasis hasta afectar su hígado, por lo que sentenció, “hasta aquí llegué”.

Pepe Mujica dio a conocer a inicios de este año que se encontraba haciendo los trámites necesarios para ser enterrado en el jardín de su humilde casa, ubicada en el Cerro de Montevideo, junto a su perra Manuela, bajo un árbol que él mismo sembró.