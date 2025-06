Donald Trump asegura que Israel e Irán han violado el cese al fuego

Irán volvió a lanzar misiles sobre Israel en la madrugada de este martes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto al fuego entre los dos países, aunque después el Gobierno iraní negó que hayan hecho algún acuerdo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron tres oleadas de ataques iraníes entre las 5:00 y 6:00 de la madrugada hora local, que han dejado una decena de heridos, entre los cuales hay tres personas en condición crítica, según el servicio de emergencias y rescate de Israel, Magen David Adom.

Sin embargo, medios locales como Times of Israel y Haaretz, aseguran que hay tres víctimas mortales, citando fuentes médicas.

De acuerdo con El País México, el balance hasta el momento es de tres muertos tras un impacto en Beersheba. Nunca, hasta ahora, el régimen de los atoyalás había lanzado ataques de esa manera.

“Se produjeron graves daños y destrucción en edificios residenciales como resultado de un impacto directo y mortal”, informó CNN sobre el ataque que dejó muertos.

Trump había dicho que Israel e Irán lo buscaron para alcanzar la paz y él mismo anunció un supuesto acuerdo y el fin de lo que él mismo llamó la “Guerra de los Doce días”.

“Israel e Irán vinieron a mí, casi simultáneamente, y dijeron: ‘paz’, sabía que el momento era ahora. El mundo y el Medio Oriente son los verdaderos ganadores. Ambas naciones verán tremendo amor, paz y prosperidad en sus futuros”, dijo.

Sin embargo, Irán lanzó nueva oleada de misiles balísticos contra Israel, lo que significa la primera violación directa del alto al fuego propuesto por Donald Trump.

En tanto, Trump estalló contra ambos países y los acusó de romper la promesa de parar los ataques cruzados que se habían hecho el día anterior, dijo, “no tienen ni p... idea de lo que están haciendo. No estoy contento con Israel. No me gustaron muchas cosas que vi ayer. No me gustó que Israel lanzara bombas justo después de que cerráramos el trato No tenía por qué hacerlo, fue una represalia muy fuerte”."No lancen esas bombas. Si lo hacen es una violación grave. Lleven a sus pilotos a casa ahora”, escribió el mandatario en redes sociales.

Por otro lado, Donald Trump habló con el presidente de Rusia, Vladimír Putin, sobre Ucrania y el conflicto entre Israel e Irán. “Vladimír me llamó y me dijo, ¿puedo ayudarte con Irán? Le dije: no, no necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo”, declaró el presidente de EU.