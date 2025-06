Diego Luna lanza contundente mensaje contra la política migratoria de Donald Trump

El actor mexicano Diego Luna fue anfitrión del popular programa de Jimmy Kimmel Live, donde destacó que es necesario que los migrantes dejen de vivir en la clandestinidad y obtengan la seguridad jurídica que se merecen.

Diego será conductor del programa estadounidense durante una semana, mientras Jimmy regresa de vacaciones.

El actor aprovechó para ofrecer un discurso al inicio de la transmisión en la que habló de la situación que viven los migrantes en Estados Unidos.

“Esta noche quiero hablar sobre un tema importante que está ocurriendo aquí en Los Ángeles y en todo Estados Unidos. Con todo lo que está pasando en este país respecto a la inmigración y las políticas autoritarias de Donald Trump, no es poca cosa que un mexicano esté presentando un programa tan importante”, dijo.

“Nadie deja su tierra si no es porque su supervivencia depende de ello. Trajeron sus historias, sus lealtades, su amor, sus tradiciones. Siempre con la disposición de adoptar nuevas, de crecer y de complementarse mutuamente en este vasto intercambio cultural. Hay millones de historias hermosas, todas nacidas de ese intercambio”, agregó.

Diego hizo mención de lo que Los Ángeles representa para él como latino, en un aspecto positivo, además, señaló que las estrictas políticas de Donald Trump han ocasionado que mucha gente se sienta perseguida y viva con miedo.

El intérprete puntualizó que Estados Unidos se beneficia del trabajo de los inmigrantes, pero se niega a reconocer su importancia, por lo que ya es necesario que dejen de vivir en la clandestinidad y se construya un camino hacia la seguridad jurídica.

“Esto es lo que realmente merecen: ser plenamente bienvenidos en este país al que ya pertenecen”, expresó conmovido.

“Eso es lo que se debe cambiar. No se trata, dijo, de discursos vacíos. Se trata de tomar el teléfono y llamar al Congreso. De exigir una vía hacia la legalización para estas personas. De dejar de vivir con miedo. No es aceptable separar familias. La violencia y el terror no pueden ser la norma”.