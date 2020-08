22 cosas que no sabías de la muerte de Lady Di

El 31 de agosto de 1997, en París, falleció princesa Diana de Gales a los 36 años junto con su novio Dodi al-Fayed.

Cuando falleció Lady Di, el contexto de 1997 no era el que conocemos hoy: no existían las redes sociales y los celulares no contaban con cámaras de video, apenas comenzaban las cámaras digitales y no tenían alta resolución.

Las únicas imágenes las aportaron las cámaras de seguridad del Hotel Ritz Carlton de Paris y las del tráfico en el interior del Pont d’Alma, en el que ocurrió la desgracia. Los testigos oculares eran turistas, transeúntes y por supuesto, los paparazzi.

En esa delicada red de dudas, misterios y suspicacias se construyó la tragedia real que marcó al Siglo XX: la muerte de la icónica Diana de Gales.

1.- ¿En qué andaba Diana?

Estaba divorciada desde 1996 (separada de Charles desde 1992), pero estaba en plena cresta de su popularidad… Seguía siendo princesa de Gales aún cuando había perdido el tratamiento Su Alteza Real.

Más libre que nunca se dejaba ver en el mundo haciendo activismo a favor de los niños africanos, sobre todo contra las minas de guerra. Su cercanía con Emad El-Din Mohamed Abdel Mena’em FayedAl “Dodi” Al-Fayed, un guapo egipcio radicado en Londres de 41 años de edad, había estallado apenas en julio de ese año cuando Dodi la invitó junto con sus hijos William y Harry, así como con otros amigos, a pasar unos días en su yate en Saint Tropez, ese viaje enloqueció a la prensa rosa. Su posterior presencia en Paris alborotó a los cazafotos parisinos.

2.- ¿A qué hora sucedió?

Cerca de la 1 de la mañana fue cuando la pareja salió del hotel Ritz, propiedad del padre del playboy Dodi, el empresario musulmán Mohammed Al-Fayed, quien por entonces era propietario de la tienda departamental británica de lujo Harrod’s.

Diana y Dodi abordaron un Mercedes Benz conducido por un chofer del hotel, acompañados por el escolta de Dodi, Trevor Reese Jones. La comitiva trató de escabullirse de los fotógrafos que se encontraban afuera del hotel, del que se les vio salir por las cámaras de seguridad. Del Ritz al Pont d’Alma son apenas apenas 3 km de distancia.

3.- ¿Quién llegó primero a la escena?

Los fotógrafos que los seguían… eran 12, incluyendo a los motociclistas; la mayoría de ellos se acercaron al auto a tomar fotos, solo dos llamaron ambulancias.

Enseguida llegaron los turistas y transeúntes, quienes aseguraron después, “escuchar dos detonaciones: un golpe y luego una suerte de explosión”.

Algunos detuvieron el tráfico (el Pont d’Alma es un paso deprimido con nula isóptica), otros llamaron a los policías que se encontraban cerca y algunos trataron de alejar a los fotógrafos y hasta los golpearon.

4.- ¿Cuánto se tardaron en llegar los servicios médicos?

Cerca de 20 minutos. Primero se acercó un policía metropolitano, Sebastièn Dorrez, quien confirmó la versión de que los fotógrafos no ayudaron. Declaró que no la reconoció, pero que Diana tenía los ojos abiertos, diciendo “Oh, my God!” (Oh, Dios mío).

Enseguida llegó el médico Fredréric Maillez, quien la auxilió para respirar, él reportó que decía: “Leave me alone! (¡Déjenme en paz!)” a los fotógrafos y finalmente el bombero Xavier Gourmelon quien la encamilló antes de caer en coma.

Diana y el copiloto, el escolta Trevor Jones fueron llevados en ambulancia al hospital Hospital Pitié-Salpêtrière. Dodi y el chofer Henri Paul ya estaban muertos y fueron transportados a la morgue.

5.- ¿Cuándo se supo su muerte?

Los médicos la declararon a las 4 de la madrugada, pero fue hasta las 6, hora de Francia, que se anunció oficialmente por el hospital y las autoridades francesas.

La identidad de los ocupantes no se había dado a conocer hasta pasadas las 2 am, que los fotógrafos avisaron a sus editores y se corrió la nota como pólvora.

Para las 3 am las televisoras europeas estaban transmitiendo en vivo; France 1 fue la primera en recoger las impresiones de algunos testigos en la Riviera del Sena. El príncipe de Gales y las hermanas de Diana, Lady Jane Fellowes y Sarah McCorquodale llegaron al hospital acompañadas por el presidente de Francia Jacques Chirac y el Ministro de Interior del país, así como el cuerpo diplomático británico.

6.- ¿Los paparazzi los emboscaron en el puente?

No, los persiguieron, pero las cámaras del interior del Pont d’alma mostraron que iban a varios metros del Mercedes-Benz.

Desde la mañana del 1 de septiembre opinión pública condenó la muerte de la princesa culpando a los paparazzi; uno de ellos fue la entonces incipiente estrella George Clooney, quien dio una conferencia de prensa para decir: “La princesa Diana está muerta. Eso fue consecuencia de la invasión desmedida de los paparazzi”.

Aunque varias fotografías fueron presentadas como evidencia de “acoso” y los fotógrafos fueron acusados en un inicio como “homicidas involuntarios”, se les retiraron los cargos. Uno de ellos, Christian Martínez, lloró durante su audiencia admitiendo su falta de sensibilidad y clamando arrepentimiento.

7.- ¿Es verdad que el chofer iba ebrio?

La información salía a cuenta gotas. En el verano de 1998 los periodistas del semanario L’Express que cubrieron el caso, publicaron en el libro La Investigación de la muerte de Diana, que Henri Paul estaba bebido (pero no perdido de borracho).

Ellos fueron los primeros en entrevistar a todos los involucrados y recabar los folios del caso y revelar que los bartenders del hotel Ritz declararon que Paul había bebido licor Ricard, también averiguaron que estaba en tratamiento por alcoholismo.

8 ¿Qué concluyeron los franceses?

En 1999 cerraron el caso y su sentencia fue que Henri Paul fue el culpable por conducir en estado de ebriedad (salió positivo en niveles de alcohol en la sangre, tres veces más del límite permitido para conducir).

9.- ¿Cuándo surgieron las teorías de la conspiración?

Desde el verano del 98 cuando el padre de Dodi, Mohammed Al-Fayed, declaró a los medios: “Fue un asesinato orquestado por el servicio secreto de la Gran Bretaña, M16 ordenado por el duque de Edimburgo, porque les avergonzaba que la princesa se involucrara con un musulmán”.

Al-Fayed financió su propia investigación privada. Adicionalmente, el mayordomo de Diana, Paul Burrell (un destacado lacayo de la casa real), lanzó un libro de confidencias en las que afirmaba que la princesa temía por su vida.

Los meses posteriores a la muerte de Lady Di, Inglaterra presentó una alta incidencia de suicidios, según datos proporcionados por el Centro de Investigación Poblacional y Económico de UK (CEBR por sus siglas en inglés).

10.- ¿Se reabrió el caso?

Sí, pero en Inglaterra y por petición de la casa real británica, tras una encuesta de 2002 que mostró que el 29 % de los británicos pensaban que la reina había sido la autora intelectual “del crimen”.

Para estas fechas Charles ya había comenzado a salir oficialmente con su amante de toda la vida, Camilla Parker-Bowles, así que urgía tomar decisiones. La hoy desparecida oficina Coroner del Royal Household dirigida por Lord Stevens ordenó a Scotland Yard (policía metropolitana de Inglaterra) y a la Agencia Nacional del Crimen abrir un caso nuevo e investigar las teorías de conspiración de Al-Fayed, a quien se le solicitó su investigación privada.

11.- ¿Qué se concluyó en la Gran Bretaña?

En 2007 la casa real publicó el reporte completo llamado Operación Paget, constaba de 871 páginas y costó a los contribuyentes casi 4 millones de libras esterlinas.

El dictamen fue Unlawful Killing, una figura jurídica británica que significa, en pocas palabras, que no hubo culpables directos o involuntarios, sino casuales.

Es decir: Henri Paul no fue el único culpable, sino que también Dodi y Diana por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

El médico que la atendió desmintió también que estuviera embarazada, como también dijo Al-Fayed.

12.- ¿Es verdad que el Mercedes-Benz estaba reconstruido?

Eso dijo el periodista Orphelie Meunier en un documental tras rastrear el historial del auto. Se trataba de un Mercede Benz Clase S280 modelo 1994, que según esto, había sido declarado pérdida total y reconstruido por un mecánico del montón y vendido a la flotilla de taxis del Hotel Ritz.

Esta presunta evidencia nunca fue tomada en cuenta por ser considerada irrelevante, sobre todo porque la segunda fila de asientos no fue destruida.

La Clase S de la marca es su tope de gama y las tecnologías en seguridad eran las mejores de la época; además, no se trataba de un auto especialmente potente y sí muy pesado, por lo tanto, relativamente lento.

13.- Entonces, ¿qué causó el choque?

Varias circunstancias: los nervios, la presión, el estrés (seguramente Diana iba histérica), el alcohol del conductor, su falta de pericia al volante y, de nuevo, que no usaron los cinturones de seguridad.

Las autoridades nunca se pusieron de acuerdo en si el auto iba a 60, 80 o 100 km/hr (el límite del puente era 60). Lo que sí se supo de cierto fue que cámaras de tránsito mostraron cuando el Mercedes rozó a un lento Fiat blanco, el chofer de Diana hizo un movimiento brusco al intentar esquivarlo, dio un volantazo a la derecha y provocó que el coche sobrevirara y se patinara hacia otro lado del carril estampándose justo –con muy mala suerte– en un pilar seco. Nunca se encontró al conductor del Fiat.

14.- ¿Cuál fue la causa de la muerte de Diana?

Un paro cardiaco. La princesa estaba increíblemente viva y soportó más de una hora teniendo el corazón desplazado a la derecha de la caja torácica, movimiento que desgarró venas y la arteria pericardia.

El peritaje arrojó que el radiador del auto atravesó su cuerpo; de esto se dieron cuenta al abrirle el pecho para masajear el corazón manualmente. No había forma de salvarla.

15.- ¿Por qué el escolta sobrevivió?

¡Porque era el único que llevaba puesto el cinturón de seguridad! Se dijo que las bolsas de aire estaban abiertas en el interior del auto, pero esto es imposible, ya que la tecnología del auto no abre las bolsas de aire si no se trae puesto el cinturón, por lo que nada protegió a Dodi y a Diana, mientras que el chofer se impactó directo con el pilar y su muerte fue instantánea.

16.- ¿Cómo se vivió en el resto del mundo?

Con una cobertura mediática impactante. La televisión y la radio solo hablaban de eso, incluso en México. Los periódicos internacionales colocaron la noticia en primera plana y las revistas lanzaron ediciones de colección.

Bill Clinton mandó condolencias en televisión nacional esa misma mañana; el presidente mexicano, Ernesto Zedillo, solo mandó una carta a través de la Embajada de la Gran Bretaña.

17.- ¿Es verdad que la reina Isabel no salió a dar el pésame a la nación?

No de inmediato. En Gran Bretaña hubo tres días de luto nacional y aunque la casa real se tardó en decretarlo tres días, el primer ministro Tony Blair dio un discurso inmediato llamando a Diana “la princesa del pueblo” (ese periodo se retrata en la película de Stephen Frears The Queen de 2006 con Helen Mirren, disponible en Netflix).

La gente de Londres cerró voluntariamente sus comercios y se volcaron a las calles a dejar cientos de miles de ofrendas a las puertas del Palacio de Buckingham y el Palacio de Kensington, donde habitaba Lady Di, así como en las puertas de Balmoral.

La reina dio un discurso en vivo el 5 de septiembre (se transmitió en los noticieros mexicanos en vivo) donde habló de Diana como un ejemplo para el mundo entero. Su popularidad bajó estrepitosamente los días previos. París, no obstante, siguió su marcha agitada y solo se cerró el puente al paso vehicular, no al peatonal.

18.- ¿La flama del Pont d’Alma se colocó en honor a Diana?

No. Se trata de una réplica de la flama de la Estatua de la Libertad de Nueva York (la avenida que circunda la vía rápida se llama “Avenue de New York”) y fue un regalo del gobierno estadounidense al francés en 1989 como muestra de buena voluntad (son ciudades hermanadas).

Sin embargo, la gente acude a dejar ofrendas y pegar fotos de Diana, ya se ha convertido en un memorial tácito. La ciudad de París llamó al puente “La plaza de Diana”.

19.- ¿Se reabrirá el caso por las declaraciones que hizo este año el grupo de hackers Anonymous?

No. Desde 2013 un ex agente del M16 llamado Danny Nightingale dijo que “la esposa de un colega le confesó que fue parte de la operación secreta para asesinar a Diana”.

Scotland Yard dijo que “revisarían” las declaraciones y rápidamente comprobaron que Nightingale sufría de desórdenes mentales y por eso fue expulsado del Servicio Secreto. Desde entonces el caso permanece y seguirá cerrado.

20.- ¿Qué fue de Mohammed Al-Fayed?

Apeló la conclusión de 2007, pero perdió; acusó que sacaría nuevas pruebas, pero nunca las presentó legalmente. Comenzó la producción de un documental sobre su teoría pero tampoco la terminó por falta de dinero y el pietaje se perdió.

En el 2000 el político conservador Neil Hamilton lo demandó por un viejo caso de tráfico de influencias de 1994, que vino a restarle credibilidad a su imagen pública.

Vendió Harrod’s en 2010 y ahora se dedica al real estate (bienes raíces de lujo) en Escocia. En 2005 coloco una estatua de Diana y Dodi en Harrod’s. Nunca ha recibido la ciudadanía inglesa.

21.- ¿Quién era Dodi?

Todo un playboy… Era inversionista y había sido productor de cine ocasional. Su primera película fue Carros de Fuego, ganadora nada menos que del Oscar a mejor película en 1981.

Su siguiente trabajo fue en 1995, La Letra Escarlata, protagonizada por Demi Mooe y Gary Oldman. En los años 80 salió con Nancy Sinatra, Cathy Lee Crosby y con la famosa actriz ochentera Brooke Shields en su mejor momento.

Antes de conocer a Diana salía con la modelo Kelly Fisher, quien afirmó estar comprometida con él en julio de 1997 e incluso demandó a Dodi en Estados Unidos por “inclumpimiento de contrato nupcial”, misma que retiró tras el accidente.

22.- ¿Dónde está sepultada Lady Di?

En la residencia familia de los Spencer: Althorp, a media hora de Londres. Se compone de un castillo y una residencia con jardines abiertos al público para picnics o bien para hacer un tour por 14 libras (incluye los aposentos de la infancia de Diana y algunos de sus vestidos más famosos); también funciona como Bed & Breakfast de lujo y venue para eventos privados.

Específicamente, el mausoleo de Lady Di se halla en un islote pequeño en medio de un lago artificial, este tiene horarios estrictos y se cierra por temporadas (no es posible acercarse al islote, solo al lago), también venden memorabilia de la princesa.

Por Gabriella Morales-Casas @CARASmexico

