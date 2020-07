El día que Lady Di se enfrentó a Camilla Parker

Al parecer, no fue tan malévola como la pintaban… conoce a la “otra” Camilla Parker y el día que Lady Di la enfrentó.

Camilla Shand (hoy conocida como Camilla Parker) era una chica liberal de los años 60 nacida de una noble familia que tenía muchos vínculos sociales ancestrales con la familia real inglesa (se dice que su bisabuela Alice Keppel fue amante del rey Eduardo VII).

En su debut social a los 17 años conoció al oficial Andrew Parker-Bowles, un playboy del que se enamoró perdidamente y con el que tuvo una relación de idas y vueltas, hasta que lo cambió por el joven príncipe de Gales, en 1971. Charles y Andrew jugaban polo juntos y en uno de los juegos sucedió el flechazo entre el Príncipe y Camilla…

Pero los separó el sistema.

¿Cuál sistema? Según todas las fuentes confiables –y las no tan confiables– la reina Isabel II y su rey consorte, el duque de Edimburgo, deseaban una chica más joven y dócil para ser princesa de Gales (así lo retrata la popular serie The Crown de Netflix), Camilla era conocida por ser fumadora, divertida, trasnochadora y nada maleable.

Camilla, tan triste como Diana

Como no hay realeza sin drama, la despechada Camilla Shand se casó con Andrew Parker-Bowles en 1973 tras escribirle una dolorosa carta a Charles, de acuerdo al libro The Duchess: The Untold Story de Penny Junor.

Charles desposó a Diana en 1981 y si su versión fue “éramos tres en mi matrimonio”, todo tiene un porqué: Camilla sufría exactamente lo mismo que ella, Andrew le ponía los cuernos desde que eran novios.

“Al menos Charles estaba enamorado de una y no era un peacock (picaflor) como Andrew, quien se metía con las amigas de su esposa, al grado de que en una cena ya con varios vinos encima, una vez dijo en la mesa: ‘Andrew, estoy indignada porque de todas las amigas de Camilla soy la única con la que no te has acostado, ¿qué tengo de malo?’. Todos se rieron excepto la afectada. Si Diana la pasó mal, Camilla lo pasó peor”, escribe Junor en su segundo libro “Camilla Parker-Bowles and the Love Affaire that Rocked the Crown”, de 2019.

Tomemos en cuenta que Penny Junor no es fan de Diana, había publicado dos libros que no la dejaban muy bien parada: “Diana”, de 1981 y “Charles y Diana: Retrato de un matrimonio” 1991; en el primero relató que Charles lloró toda la noche anterior a su boda de ensueño, “porque a pesar a su aprecio a la inocente Lady Spencer, él estaba loco por la enigmática Camilla”, mientras que en el segundo retrató a la princesa de Gales como “una enferma mental que derivó en la locura”.

Pero Junor también es es la única biógrafa que se atrevió a cuestionar a Diana y a investigar el otro lado de la moneda.

El enfrentamiento

Diana y Charles tuvieron a los príncipes William y Harry, por su parte, Camilla y Andrew a Tom y a Laura; los niños se hicieron amigos íntimos porque las parejas infelizmente casadas no dejaron de socializar y fingir demencia, hasta que Diana decidió encarar a su rival.

La entonces princesa de Gales lo describe de viva voz en las cintas ocultas que guardó hasta después de su muerte el periodista Andrew Morton, autor de “Diana”, libro de 1992 que se supone que era no autorizado y luego resultó que sí (el documental Diana in her Own Words de Netflix detalla esta historia).

En una reunión Diana le pidió un minuto a solas a Camilla, a quien describe en la cinta como incómoda y cabizbaja. Le espetó: “Sé lo que está pasando entre Charles y tú, no me traten como a una idiota”. Diana confiesa: “Luego de eso todo cambió en mí”.

Lo que Diana le hizo a Camilla

En 1995, la ya empoderada ‘princesa del pueblo’ dio una entrevista televisiva al periodista Martin Bashir y le reveló todo sobre el triángulo amoroso con Charles. Quizás Diana se sintió redimida y aliviada, pero su rival no solo fue exhibida y desdeñada por toda la Gran Bretaña, sino que ante el ridículo, Andrew Parker-Bowles le pidió el divorcio.

Lo más triste para Camilla es que su romance con Charles se encontraba justamente en un impasse. Además, tanto ella como sus hijos Tom y Laura, fueron acosados por los paparazzi; las revistas de sociales recibían correos con amenazas de muerte para ella.

“La editora de Tatler llamó a la policía de lo asustada que estaba por lo crueles y trastornadas que eran esas cartas”, reportó el diario Daily Mirror en su momento.

La única ocasión en la que habló Camilla…

Con motivo de sus 70 años en 2017, la duquesa de Cornualles decidió hablar por primera vez de su versión en la revista You, el suplemento dominical del Daily Mail, con todo y sesión de fotos. Ahí confirmó lo anterior:

“No podía ir a ninguna parte, de verdad que fue horrible y un periodo de mi vida profundamente desagradable que no le deseo a mi peor enemigo. Pude sobrevivirlo gracias a mi familia y mis hijos”, confesó Parker-Bowles, quien conservó este apellido de prosapia después de su divorcio.

Pero Camilla es una mujer fuerte. Siempre lo fue fue y quizás ese rasgo de carácter era a lo que le temían los Windsor en aquellos lejanos años 60 y lo que cabalmente la hace tan resiliente, esa palabra de moda que pocas personas ejemplifican tan bien como ella: no será hermosa ni tendrá la gracia de Diana, pero su sonrisa es tan honesta como su buen humor, se ha ganado a los jóvenes príncipes de Gales, al pueblo británico y a la más difícil de todas: a su suegra.

El espaldarazo de Isabel II

La monarca no fue a la ceremonia civil ni a la bendición que recibieron los novios cuando Charles y Camilla se casaron por lo civil el 8 de abril de 2005, tras retomar su relación en 1999.

Si bien la reina le ha designado varios honores tácitos, la prudencia y discreción llegó al punto en el que, a pesar de ser princesa de Gales, la casa real la llama oficialmente duquesa de Cornwall (Cornualles) y en 2015 el Palacio de Buckingham anunció que cuando llegara el momento de Charles de ascender al trono esposa sería llamada “princesa consorte” y no “reina”, por presunto respeto a los fans de Diana.

Pero desde enero de 2020 esa cláusula ya no existe en ningún registro, lo cual sugiera que, después de todo, “la otra”, por fin se ha reconciliado con su pasado y con el pueblo británico.

Por Gabriella Morales-Casas @CARASmexico

