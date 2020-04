La ‘difícil’ vida de Harry y Meghan Markle en California

Harry y Meghan no deben de estar llevando una vida demasiado apacible, al menos por el momento, tras su mudanza de última hora al estado de California.

La mudanza se dio cuando solo llevaban unos meses en Canadá, donde se instalaron en un primer momento tras comunicar públicamente su decisión de abandonar la primera línea de la familia real británica: una idea que les llevó a provocar una fuerte polémica mediática que algunos trataron de revestir de crisis constitucional de primer orden.

En cualquier caso, esa es la opinión que tiene la prestigiosa primatóloga Jane Goodall, buena amiga de la pareja y de otros miembros de la corona, dado el número de importantes “desafíos” que han tenido que afrontar ambos desde que precipitaran semejante cambio en sus vidas.

La científica está convencida de que Enrique y Meghan están tratando de reinventarse para encontrar un papel intermedio que les sirva para vivir con mayores niveles de privacidad y, al mismo tiempo, seguir dejando su impronta en la vida pública.

“La verdad es que no se qué va a pasar con su trayectoria, no sé cómo podría desarrollarse a partir de ahora. He estado en contacto con él y creo que a día de hoy le está resultando difícil adaptarse a una vida llena de nuevos desafíos”, ha asegurado en conversación con la revista británica Radio Times y justo antes de alabar al príncipe y a su hermano Guillermo -pero con ‘tirón de orejas’ incluido- por su implicación activa en las diversas labores de conservación medioambiental.

“Sí, están muy comprometidos con la causa… Aparte de que disparan y cazan. Pero creo que Harry dejará de hacerlo si no lo ha hecho ya porque a Meghan nunca le ha gustado, supongo que eso se ha acabado para él”, ha añadido Goodall en la reveladora entrevista.

Por Bang Showbiz @CARASmexico

Te puede interesar: Meghan y Harry: una nueva vida como celebridades