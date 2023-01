En redes sociales comenzó a circular el video del momento en que el embajador de Irán le dio la mano al rey Felipe VI, y no a la reina Letizia. Te contamos la razón.

Durante una recepción en el Palacio Real de Madrid, donde los reyes de España recibieron al Cuerpo Diplomático, el embajador de Irán, Hassan Ghashghavi, le dio la mano al rey Felipe VI, pero no a la reina Letizia, esto debido a que desde la revolución islámica de 1979, los hombres no pueden dar la mano a las mujeres en público.

El diplomático iraní evitó el contacto físico con Letizia y protagonizó uno de los momentos más comentados en el marco de un evento que reunió a los representantes de las 126 embajadas residentes en España.

Tras ser presentado, Ghashghavi entró con paso firme hacia los soberanos y estrechó la mano del rey, sin embargo, pasó de largo frente a la reina Letizia, quien consciente de la situación mantuvo la mirada y giró la cabeza para dar la bienvenida a la siguiente persona: la embajadora de la República de Croacia. Indudablemente, el iraní fue el protagonista del incómodo momento que se vivió en el histórico Palacio Real. Además, en redes sociales desató críticas por el estricto régimen que representa.

Entre los invitados no estuvieron los nuevos embajadores de Rusia y Venezuela, que aunque se encuentran en Madrid, no presentaron las cartas credenciales ante el rey, requisito necesario para poder presentar oficialmente a su país en España. Asimismo, no acudió ningún representante de Nicaragua.

