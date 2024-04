¿Por qué Luis Fonsi estuvo a punto de llorar cuando conoció a Luis Miguel? Así fue su emocionante primer encuentro

Además de ser uno de los cantantes mexicanos más influyentes y exitosos de las últimas décadas, Luis Miguel ha sido también una fuente de inspiración para otros artistas latinos, que al igual que él, han soñado con conquistar escenarios de todo el mundo. Prueba de ello son las recientes declaraciones de Luis Fonsi, quien reveló que entre sus principales referentes e inspiraciones, el llamado “Sol de México” posee un sitio muy especial, tanto así que estuvo a punto de desbordarse en llanto cuando asistió a uno de sus conciertos.

Luis Fonsi reveló por qué le tiene tanta admiración a Luis Miguel

Este sentimiento de inspiración no es algo nuevo para el puertoriqueño, pues en realidad ha estado presente desde que inició su trayectoria musical. El fervor de Luis Fonsi hacia su ahora colega era tal, que en una de sus primeras entrevistas con disqueras y productores, decidió usar una de las canciones de Luis Miguel para mostrar su talento.

Durante una conversación con Yordi Rosado, Luis Fonsi recordó que su apuesta principal para audicionar era “Hasta que me olvides”, y precisamente fue este tema el que cantó cuando se aventuró a tocar puertas y pedir oportunidades. Es así que el artista atesora esta letra en un sitio muy especial de su memoria, ya que lo remonta a la época en la que estaba tratando de hacerse de un lugar en la industria.

Luis Fonsi es fanático de Luis Miguel desde que inició su carrera Instagram

El momento con el “Sol” que conmovió hasta las lágrimas a Luis Fonsi

Todas estas emociones hicieron eco en Luis Fonsi hace un par de semanas, cuando luego de tantos años, finalmente tuvo la posibilidad de asistir a un concierto de Luis Miguel.

Como parte de su “Tour 2024”, LuisMi ha visitado distintas ciudades de Estados Unidos, una de ellas Miami, sede a la que Fonsi acudió entusiasmado por todo lo que significan para él estas melodías.

Asimismo, el cantautor confesó que sintió una emoción que desde hace tiempo no experimentaba, ya que al estar en constante contacto con el medio, a veces se pierde la capacidad de asombro ante las cosas nuevas. No obstante, esto no le ocurrió con Luis Miguel, ya que aseguró que quedó totalmente impresionado con la calidad del espectáculo que presenció, mismo que se volvió aun más único cuando el “Sol” lo saludó desde el escenario.