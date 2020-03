¡Meghan Markle regresa a la pantalla de la mano de Disney!

¡Ya es oficial! Meghan Markle regresa a su vida profesional que dejó para ser parte de la realeza británica.

Disney ha confirmado lo que desde hace unos meses se había especulado, dará voz a una nueva película del gigante del entretenimiento sobre una familia de elefantes africanos.

A través de la cuenta de Twitter Disney +, la empresa escribió:

“‘Elefante’ de Disneynature, una película original narrada por Meghan, duquesa de Sussex, comienza a emitirse en línea el 3 de abril”, se lee en la red social.

Two new movies, two unforgettable journeys. Start streaming Disneynature’s Elephant, narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, and Disneynature’s Dolphin Reef, narrated by Natalie Portman, on April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/N0yW0e7Lv6

— Disneynature (@Disneynature) March 26, 2020