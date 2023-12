Meghan Markle revela cuál es el regalo que su hijo Archie desea para Navidad

Durante una sesión de preguntas y respuestas tras la proyección especial del cortometraje de Netflix “The After”, Meghan Markle reveló cuáles son algunos de los intereses de su hijo Archie de 4 años de edad. La esposa de Harry dijo que el joven tiene talento para la fotografía y que el renombrado fotógrafo Misan Harriman ha sido una influencia notable en su hijo.

Meghan Markle compartió una divertida anécdota, cuando reveló que Misan había estado enseñando a Archie algunos trucos fotográficos, lo que llevó a la adquisión de una cámara para el pequeño, sin embargo, el deseo de Archie es tener una cámara Leica, similar a la de Misa, por lo que Meghan entre risas dijo, "¡No recibirás una Leica ni siquiera en Navidad!!.

“Misan le estaba mostrando cómo hacer fotografía la última vez que estuvo con nosotros. Le compré una cámara a Archie y me dijo: ‘pero no es una Leica como Misan”.

Cabe mencionar que el intéres de Archie por la fotografía lo trae en las venas por su bisabuela, la fallecida reina Isabel II, quien solía ser vista son una cámara, incluso tenía una Leica, que usaba especialmente en eventos ecuestres.

De manera que, Archie no podrá ver una cámara Leica bajo el árbol de Navidad. Estas son hechas a mano para uso profesional y son verdaderamente costosas.

No obstante, lo que para el pequeño despierta intéres, para su padre, una cámara representa todo lo contrario, pues con el sonido de los clics recuerda cuando la fallecida princesa Diana, fue perseguida por fotógrafos durante los últimos años de su vida.

“El clic de las cámaras y el flash me hacen hervir la sangre. Me hace enojar. Me recuerda lo que le pasó a mi madre, lo que experimenté cuando era niño”, dijo.